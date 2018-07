Nicole Bouteau rencontre une délégation du groupe californien Mega 5

PAPEETE, le 25 juillet 2018 - La ministre du Tourisme a rencontré, mardi, une délégation du groupe d’investisseurs californiens Mega 5, conduite par Allan Lui. Le maire de la commune d’Uturoa, Sylviane Terooatea, était également présent pour cet entretien.



Une première rencontre entre la ministre du Tourisme et le groupe Mega 5 avait eu lieu à Los Angeles fin 2017, puis une deuxième en Polynésie en mars dernier. Mega 5 projette de réaliser un complexe hôtelier de standard 4 étoiles, d’une capacité de 137 clefs, sur le site de l'ancien Hôtel Sofitel Huahine, à Maeva. Le compromis de vente est désormais signé. C'est l'objet de cette nouvelle visite en Polynésie, où le groupe souhaite également développer d'autres projets afin de renforcer l'offre de réceptif hôtelier sur les îles Sous-le Vent.



Durant leur séjour, les investisseurs californiens se sont rendus sur l'île de Raiatea où ils ont rencontré Sylviane Terooatea et les membres de son conseil municipal afin de leur présenter le groupe Mega 5, ses projets, et échanger sur les opportunités de développement de l'île et de la ville d’Uturoa.



La ministre du Tourisme a salué la démarche de concertation avec la commune et la population entreprise par le groupe Mega 5 qui en est désormais à sa 8ème visite en Polynésie. Avec l'inscription l’année dernière du site du marae de Taputapuatea au Patrimoine mondial de l'Unesco, l’île de Raiatea est amenée à se développer sur le plan touristique en étroite collaboration avec les trois communes de cette île, qui portent chacune des projets et que le Pays peut accompagner.



A l'instar de l’atoll de Fakarava qui a depuis quelques années le label Réserve de Biosphère, l’île de Raiatea devrait connaître prochainement une augmentation importante de sa fréquentation, et donc de son activité touristique.