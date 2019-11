Nicaragua: mandat d'arrêt international contre l'acteur argentin Juan Darthés pour viol

Managua, Nicaragua | AFP | dimanche 03/11/2019 - La justice du Nicaragua a émis un mandat d'arrêt international contre l'acteur argentin Juan Darthés, accusé d'avoir violé une actrice pendant une tournée en 2009 à Managua, a déclaré dimanche l'avocate de celle-ci.



Le juge chargé de l'affaire, Celso Urbina, a "déjà émis le mandat d'arrêt de Juan Darthés, donnant suite à une requête (en ce sens) du ministère public", a dit à l'AFP Eilyn Cruz, qui représente les intérêts de Thelma Fardín, l'actrice.

Le juge demande à la police nicaraguayenne que ce mandat, émis vendredi, soit diffusé par la police nicaraguayenne via Interpol au Brésil, où Juan Darthés "se trouve" actuellement, a précisé l'avocate.

le 16 octobre, le parquet nicaraguayen a accusé Juan Pacífico Dabul, dont le nom de scène est Juan Darthés, alors âgé de 45 ans, d'avoir violé Thelma Fardín, qui n'avait que 16 ans, dans un hôtel de Managua.

C'est en décembre dernier que l'actrice de la série "Patito Feo" ("Le Vilain petit canard") a porté plainte contre lui à l'occasion d'une visite dans la capitale nicaraguayenne.

Du Brésil, où il est né, Juan Darthés a rejeté ces accusations et s'est dit prêt à "collaborer avec la justice" du Nicaragua. Il a en outre qualifié Thelma Fardín de "manipulatrice".

Il n'existe pas d'accord d'extradition entre le Nicaragua et le Brésil, a souligné l'avocate de l'actrice, qui pourrait éventuellement réclamer, s'il n'y avait pas d'autre solution, que l'accusé soit jugé dans ce dernier pays.