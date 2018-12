Neuf infirmiers diplômés en soins de santé primaire insulaire

Afin d’améliorer la qualité des prestations offertes aux usagers des archipels et de conforter les agents IDE dans leurs missions multiples et complexes, la Direction de la santé a mis en place en 2016 un diplôme universitaire intitulé " Infirmières à compétences élargies en soins de santé primaire insulaire".

Le contenu de cette formation de neuf semaines réparties sur une année, a été établi en collaboration avec l’université de Polynésie Française et le département de médecine générale de l’université de médecine de Bordeaux. Le programme comprend cinq semaines de cours et quatre semaines de stages pratiques. Les principaux domaines abordés sont la gestion et management des centres de santé, les compétences en santé primaire, techniques de prévention et promotion de santé, l’approfondissement des connaissances en physiopathologie et thérapeutique et les techniques de consultation et de prise en charge des urgences.

Cette formation est proposée aux IDE volontaires de la Direction de la santé et en priorité aux 59 agents exerçants déjà en centre de santé insulaire des trois archipels éloignés. Sont admis les agents ayant un projet professionnel d’au moins trois années en centre de santé insulaire après l’obtention du diplôme. Huit infirmiers et infirmières ont été diplômés lors de la première promotion de 2016, dix lors de la promotion de 2017 et neuf IDE ont été diplômés lors de cette troisième promotion de 2018. Ces agents pourront désormais utiliser leurs compétences au bénéficie des populations insulaires.