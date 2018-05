Neuf fusiliers marins formés à Tahiti

Papeete, le 21 mai 2018 - Neuf fusiliers marins ont reçu vendredi 18 mai leur béret et leur insigne de fusiliers marins des mains du contre-amiral Denis Bertrand, commandant supérieur des Forces armées en Polynésie française, et du capitaine de vaisseau Joffrey Guerry, commandant de la base navale. C’est la première fois qu’une telle formation est dispensée Tahiti.



La fierté, c'est l'expression qui se lit dans les yeux de Matariro, Alan, Keanu, Teraupoo, Vairai, Dominique, Honorai, Moehau et Timi, qui viennent de recevoir ce vendredi 18 mai des mains du contre-amiral Denis Bertrand, commandant supérieur des Forces armées en Polynésie française, et du capitaine de vaisseau Joffrey Guerry, commandant de la base navale, leur béret et leur insigne de fusiliers marins. La fierté, c'est également celle des familles, venues assister à la cérémonie, sans oublier leurs instructeurs qui pour la première fois ont réalisé cette formation à Tahiti, avec 100% de réussite !



Pendant plus de 6 semaines, nos 9 apprentis fusiliers marins ont appris les rudiments de la vie militaire, fait du sport - quotidien - ont suivi des cours théoriques et pratiques de protection-défense, de tir, de secourisme et ont également appris quelques ficelles de la marine, comme par exemple faire les nœuds marins ou apprendre à reconnaître les grades.



Ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que cette formation était jusqu'à présent dispensée uniquement en métropole, à Lorient plus exactement, et que pour la première fois elle s'est exportée à l'extérieur, par délégation. Et ce sont les Polynésiens qui sont les premiers à en profiter. Une formation à l'identique de celle de l'école des fusiliers marins, et contrôlée par un instructeur venu spécialement pour valider l'enseignement.



L'avantage de former sur place, qui plus est sur un site où d'autres fusiliers marins sont déjà affectés, c'est que les jeunes sont directement employés sur place, mais peuvent également poursuivre leur formation. Certains intègreront peut-être les commandos, voire les forces spéciales, dont la renommée n'est plus à faire. Mais c'est une autre histoire, pour ces jeunes qui viennent de franchir la première étape de leur carrière dans la Marine nationale.