Net progrès sur le tri des déchets

Tahiti, le 3 mai 2021 – En l’espace de dix ans, les usagers de Tahiti et Moorea ont allégé leur poubelle de 5% et divisé par cinq le volume de déchets verts dans le bac gris, selon les résultats de la dernière étude de caractérisation des ordures. Une nette amélioration saluée par le syndicat Fenua ma, commanditaire de cette enquête, bien qu’une marge de progression importante subsiste.



En 2021, on trie plus et mieux. En témoigne le volume des poubelles, en recul de près de 5% par rapport à 2011 (53 104 tonnes en 2021, contre 55 790 en 2011), selon la deuxième étude de caractérisation des déchets commanditée par Fenua ma et restituée mardi dernier aux élus. L’amélioration est d’autant plus notable que la population a augmenté de 8% en l’espace de dix ans.



Menée de septembre à octobre par la société métropolitaine spécialisée Ecogeos, cette étude visant Tahiti et Moorea (douze communes en dehors de Faa’a), a surtout permis de décortiquer le contenu du bac vert (canettes en aluminium, conserve, papier, cartons, plastiques, etc.) et du bac gris (déchets non recyclables).



L’incroyable boom du verre



Si les résultats font état dans l’ensemble d’une nette amélioration, c’est sur le verre en particulier que les trieurs s’illustrent, avec un boom de 73,7 % de collecte aux points d’apport volontaire, soit 2 432 tonnes récoltés contre 1 400 en 2011. Cette incroyable performance, le directeur général du syndicat Fenua ma, Benoît Layrle, la justifie par le remplacement général de bornes à verres en 2015. De quoi proposer des points d’apports volontaires propres et dégagés. “Quand c’est plus attractif, les usagers sont plus disposés à y aller, résume le responsable. Mais on a aussi rajouté des bornes et renforcé le rythme de collecte pour éviter les débordements“, susceptibles d’avoir un effet dissuasif.



Mais ces leviers restent difficiles à mettre en place à Papeete. “En ville c’est compliqué de mettre plus de bornes à verre, ça fait du bruit on ne peut pas les mettre trop près des immeubles, argumente le responsable. Après il y a des sites intéressants mais qui empiètent sur des places de stationnement, et on ne veut pas sacrifier les parkings“. Malgré les records de collecte du verre, une marge de progression subsiste au sein des bacs gris, de l’ordre de 21 kilos annuel par habitant.