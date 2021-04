Nescafé Star : les votes ouverts dès aujourd’hui

Tahiti, le 23 avril 2021 - Le premier concert privé de la Nescafé Star 2021 aura lieu en direct sur TNTV le jeudi 29 avril. Six des douze candidats retenus vont participer à cette première demi-finale. Comme chaque saison, le vote du public compte comme une voix du jury. À partir d’aujourd’hui et jusqu’à la fin de la soirée, vous pouvez voter pour votre candidat préféré. À l’issue du concert, trois candidats seront retenus pour la grande finale avant que les trois gagnants de la seconde demi-finale ne les rejoignent.



Norleen, Mael, Herman, Mathilde, Yann et Tauarii sont les six candidats qui vont s’affronter lors du premier concert privé diffusé sur TNTV le 29 avril prochain à 19h35. Dès aujourd’hui, le public peut soutenir son candidat préféré par SMS. Au terme de la soirée, trois candidats seront qualifiés pour la grande finale diffusée le 26 juin avant que les trois premiers du second concert privé du 27 mai ne les rejoignent.



Pour les demi-finales, les candidats auront deux titres à interpréter pour défendre leur place dans l’aventure. Ils seront notés sur une musique internationale et une du Pacifique. La justesse vocale, l’interprétation, mais aussi la personnalité artistique seront très importantes dans la notation du jury. Comme chaque saison, le vote du public compte comme une voix du jury, ce qui peut avoir de fortes conséquences sur l’issue du concours. Le public a jusqu’à la fin de la soirée du 29 avril pour soutenir son candidat préféré en envoyant par SMS “NES” suivi du numéro du candidat pour qui il souhaite voter au 7500. Le coût du SMS est de 102 Fcfp.