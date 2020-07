Nena futur président délégué du Amuitahira'a de Flosse

Tahiti, le 9 juillet - Tauhiti Nena, le "fils spirituel" du moment du président du Tahoera'a est pressenti pour être le président délégué du Amuitahira'a, le nouveau mouvement politique de Gaston Flosse. La décision doit être entérinée en septembre.



La semaine dernière, le conseil politique du Tahoera'a huiraatira s'est réuni. L'occasion pour le Vieux lion d'annoncer aux membres du parti orange que Tauhiti Nena sera le président délégué du Amuitahira'a. Une annonce qui en a "surpris" plus d'un au niveau des membres du parti. Contacté, Gaston Flosse affirme que : "on est encore en train de discuter avec les uns et les autres (…). On n'a pas encore complètement décidé. Les candidatures doivent être déposées un mois avant l'élection, donc courant août (…). Et pour Tauhiti, ce n'est pas fait encore".



Contacté le tout nouveau "fils spirituel" du leader orange, dixit Gaston Flosse lui-même devant son parti, Tauhiti Nena confirme qu'il sera le président délégué du Amuitahira'a. Il affirme avoir accepté la proposition du président du Tahoeraa : "C'est cohérent pour ma part de les rejoindre, par rapport à mon idéologie (…). C'est l'étape avant d'être entièrement souverain". Le jeune loup assure avoir parlé avec son groupe et que certains ont eu du mal à l'accepter : "Et finalement la majorité me suit". Du côté du Tahoeraa, des membres affirment : "Il (ndlr, Gaston Flosse) met à mort le Tahoeraa pour avoir un nouvel environnement avec une nouvelle dénomination", ou encore, il est "tombé amoureux de Tauhiti Nena", glisse-t-on, tout en rappelant que certains de ses "fils spirituel" ont fini déchus et jetés en pâture…