Nena et Bryant fustigent l'alliance Flosse-Fritch

Tahiti, le 19 avril 2023 – Le Hau Ma'ohi de Tauhiti Nena s'est une nouvelle fois rassemblé, ce mercredi soir, en vue du second tour des élections territoriales et a confirmé son soutien à la liste Tavini. Tout comme Jacky Bryant, qui a dénoncé mercredi en conférence de presse l'union du Tapura et du Amuitahira'a comme comportement responsable du désengagement des Polynésiens pour aller voter.



Après une première réunion de Hau Ma'ohi, lundi soir, à l'issue de laquelle la liste avait décidé de soutenir le Tavini pour le second tour des élections territoriales, une nouvelle réunion était organisée ce mercredi soir, comme l'a indiqué Radio 1 mardi. Une nouvelle réunion à la demande notamment des référents de communes dans les îles, qui souhaitaient être associés à la réflexion. Ces derniers ont participé à la rencontre par visioconférence. Et après plus de quatre heures de discussion, la position de Hau Ma'ohi n'a finalement pas changé. C'est bien le Tavini que la liste soutient en vue du scrutin du 30 avril. "Ce qu'on veut, c'est le changement", indique Tauhiti Nena. "Et je pense qu'il n'y a qu'un parti qui peut incarner le changement." Une décision de soutenir le Tavini, donc, approuvée par "95% des référents".



L'union d'Édouard fritch et de Gaston Flosse n'aura donc pas fait changer la position de Hau Ma'ohi. Une alliance qui n'étonne pas Tauhiti Nena qui, il y a encore un peu plus d'un an, était proche du Vieux Lion. "Ils ont été à la même école. C'est un bon coup politique qu'il (Gaston Flosse, NDLR) a fait. On l'avait enterré, grâce à sa persévérance et sa foi d'y arriver, personne n'aurait cru que sans être au second tour, il deviendrait l'homme fort d'un parti qui est en course pour gagner les élections. Parce que mathématiquement, quand on les rassemble, ils sont devant le Tavini. C'est pour ça que nous, on soutient le Tavini pour qu'il y ait un réel changement dans notre pays.

"Ce qui se passe, c'est grave" Jacky Bryant, tête de liste Heiura-Les Verts, avait lui aussi annoncé à Tahiti Infos, lundi soir, qu'il soutiendrait le parti indépendantiste pour le second tour des élections. Un soutien qu'il a confirmé, ce mercredi, lors d'une conférence de presse. "Il n'est pas question pour nous de mettre un penny sur cette espèce de mélange Tapura-Amuitahira'a". Pour lui, les revirements politiques tels que cette "union des autonomistes" sont responsables de l'abstention dans les urnes. "Quand on cherche à expliquer le désengagement des Polynésiens inscrits (sur les listes électorales et qui ne sont pas allés voter, NDLR), avec ce type de comportement, ça se comprend", confie-t-il. "Ils se sont insultés. Il y a un tel niveau de vomi que Flosse pendant des années a porté sur le Tapura, qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'ils soient dans une position de terreur ou d'horreur pour pouvoir essayer de faire croire qu'ils vont être capables de rassembler. L'effet va être inverse. Sortir du chapeau 'attention à l'indépendance', mais Flosse il n'était pas indépendantiste, souverainiste ? Il a essayé d'habiller ses nouvelles convictions. Ça dépasse l'entendement. Ce qui se passe, c'est grave. C'est un niveau d'alliance qui va complètement basculer le comportement d'un certain nombre de Polynésiens qui aimeraient bien aller voter. Mais quand on voit ce genre de choses, ils risquent d'avoir un vote contraire à ce qui est demandé ou d'aller à la plage dimanche, et c'est ça que nous craignons."



Le taux d'abstention au premier tour était de presque 40%. Le Tavini devra compter, en plus des reports de voix de Hau Ma'ohi et de Heiura-Les Verts, sur une plus forte participation pour espérer remporter ces élections.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mercredi 19 Avril 2023 à 23:37