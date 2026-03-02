

Nelly Brothers Navarro l'emporte

Tahiti, le 26 mars 2026 – La finale régionale du concours “Un des meilleurs apprentis de France” s'est déroulée mercredi à l'école hôtelière Te Pare Pare de Tahiti. Si quatre candidats étaient en lice pour aller à la finale du concours en octobre à Paris, c'est une candidate de Moorea, Nelly Brothers Navarro, qui a gagné sa place pour la finale nationale.



Le campus des métiers et des qualifications hôtellerie et restauration (CMQP), en partenariat avec les établissements scolaire polynésiens, a organisé mercredi à l'école hôtelière Te Pare Pare la finale régionale du concours “Un des meilleurs apprentis de France”. Un concours pour lequel quatre candidats avaient été sélectionnés et lors duquel ils devaient présenter un plat salé – un œuf bénédictine –, et un dessert, une gelée de fruits du moment aux saveurs d'herbes fraîches accompagnée de tuiles croustillantes.



Après quatre heures passés en cuisine où ils étaient évalués sur la technique (hygiène, organisation du poste, organisation dans le temps et la manière dont ils utilisent les produits), les candidats ont présenté leurs plats à un deuxième jury – présidé par Denis Ferault, proviseur du lycée de Bora Bora et Meilleur ouvrier de France (MOF) – pour évaluer la présentation et l'aspect gustatif.



“Une filière d'excellence”



Parmi les quatre candidats, c'est finalement Nelly Brothers Navarro qui a gagné la médaille d'or. Originaire de Moorea, la jeune femme est élève en terminale Bac professionnel Cuisine à l’École Hôtelière de Tahiti Te Pare Pare. Elle s'envolera pour Paris en octobre pour la finale nationale. La médaille d'argent a été attribuée à Kauila Teina et la médaille de bronze à Ranitea Rehia.



Tel que l'explique Hina Grepin, la directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications hôtellerie et restauration, l'enjeu de ce concours est de “structurer une filière d'excellence autour de l'hôtellerie et restauration, pour qu'on ait des jeunes talents qui soient plus tard des chefs étoilés ou qui aillent le plus loin possible et qui puissent correspondre aux besoins qu'on a dans l'hôtellerie de luxe. Des chefs polynésiens”.



La stratégie était de “constituer des candidatures de jeunes Polynésiens en bac pro Cuisine, dans tous les établissements scolaires, c'est-à-dire bien sûr l'école hôtelière de Tahiti qui est un peu le vaisseau amiral, mais également le lycée de Bora Bora et le lycée protestant de Uturoa. Et donc on a lancé cette démarche, cette stratégie de coordination à l'échelle de ces trois établissements de structuration et de participation au concours pour un des meilleurs apprentis de France. Cette année on est très heureux parce que’on a quatre candidats et les quatre sont originaires des îles”. Pour Hina Grepin, il est important de rappeler que cette filière est “loin d'être une voie de garage” et qu'elle peut déboucher sur de belles carrières.





Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 26 Mars 2026 à 06:07 | Lu 281 fois



