Navire accidenté: 400 tonnes de pétrole répandues au large de la Chine

Pékin, Chine | AFP | jeudi 28/04/2021 - Quelque 400 tonnes de pétrole se sont répandues en mer Jaune après la collision entre un pétrolier et un vraquier au large du port chinois de Qingdao (Est), ont annoncé jeudi les autorités maritimes.



Le pétrolier "A Symphony", battant pavillon libérien, est entré en collision mardi matin avec le vraquier "Sea Justice", qui navigue sous le pavillon de Panama, à environ 75 km au large de Qingdao, le premier port de Chine pour les hydrocarbures.



Selon un communiqué de l'Administration de la sécurité maritime de la province du Shandong dont dépend Qingdao, "la quantité de pétrole répandue en mer est d'environ 400 tonnes et les opérations de nettoyage d'urgence se déroulent en bon ordre".



Le communiqué précise que 12 navires de dépollution ont été envoyés sur place.



Selon un responsable de la même administration cité par le quotidien chinois Global Times, le pétrolier transporte une "solution bitumineuse".



"L'impact sur l'environnement sera réduit au minimum", a assuré ce responsable au journal.



La société de gestion du pétrolier, Goodwood Ship Management, a indiqué mardi que les opérations de dépollution étaient compliquées par un manque de visibilité sur zone.



La société, basée à Singapour, a indiqué jeudi qu'elle coopérait avec les autorités chinoises à l'enquête sur les origines de l'accident.



La collision a causé une fuite dans les réservoirs du pétrolier et dans les ballasts d'eau qui servent à l'équilibrer, selon Goodwood, mais aucune victime n'est à déplorer à bord.