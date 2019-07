Navigation traditionnelle : Teiva Véronique, en mode partage à Nantes

L’aspect formation, au niveau de l’école de voile, est important ?



« Oui, car au-delà d’une activité nautique, il y a un aspect symbolique. La pirogue est partout sur nos drapeaux, sur nos logos mais qu’est-ce qu’on en a fait aujourd’hui ? Nous, on est là aujourd’hui pour créer autour de la pirogue traditionnelle un véritable échange, partage, transmission de savoir qui fait partie de notre ADN. Les Polynésiens se transmettent le savoir de père en fils, de génération en génération et le font perdurer. Faire revivre ce savoir est une chose, mais si on ne le partage pas, il y a le risque de perdre à nouveau ces connaissances-là. Il faut faire revivre ce savoir, il faut le partager grâce à des activités diverses autour de la pirogue à voile, des animations touristiques, des applications dans divers projets comme l’organisation de régates, à travers Fafaaite ou à travers la participation à des salons, c’est le moyen d’aller jusqu’au bout de tout ça. »



Des pirogues sont en construction ?



« C’est un gros projet qui mobilise beaucoup de temps, de moyens, d’argent aussi. On a dû aller frapper à plusieurs portes pour le financement, on y est arrivés. On a lancé la construction de dix pirogues à voile qui vont permettre à un plus grand nombre de pouvoir apprendre à naviguer, de pouvoir augmenter leurs connaissances de la navigation, de se rapprocher de la mer, d’avoir du plaisir aussi à naviguer sur l’eau. Cela permettra, pourquoi pas, de créer des vocations de moniteur de voile, de skipper, de capitaine de pirogue à voile. »



Il y aura un championnat du monde de Holopuni cette année ?



« Oui, ce sera la première édition. Le regroupement que l’on faisait chaque année, qui s’appelle le « Holopuni Voyage », se transforme en championnat du monde. Ce sera un gros événement car on s’ouvre à l’international donc on va permettre à des équipes étrangères de venir partager avec nous nos aventures grâce à Air Tahiti Nui. C’est important pour nous d’avoir ce type de soutien qui nous permet de nous ouvrir au monde. Cela va nous permettre de mieux faire connaître la navigation via cet événement sportif et d’inciter de plus en plus d’équipages, de plus en plus de gens à venir naviguer et pourquoi pas à participer au championnat du monde. »