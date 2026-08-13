

Nauru inaugure une ambassade à Jérusalem

Jérusalem, le 07 septembre 2026. La République de Nauru, petit Etat insulaire du Pacifique, a inauguré lundi une ambassade à Jérusalem, suivant l'exemple de quelques pays souhaitant renforcer leurs relations avec Israël.





"Nous considérons l'ouverture d'une ambassade ici, à Jérusalem, non seulement comme un renforcement de nos liens avec Israël, mais aussi comme un message adressé au monde sur notre position", a dit le ministre des Affaires étrangères et vice-président de Nauru Lionel Aingimea.



La quasi-totalité des pays entretenant une présence diplomatique formelle auprès des autorités israéliennes ont leur ambassade à Tel-Aviv, Jérusalem n'étant pas reconnu par la communauté internationale comme la capitale d'Israël.



Hormis Nauru, seuls les Etats-Unis, le Guatemala, le Honduras, le Kosovo, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay, les îles Fidji et le Somaliland disposent d'une ambassade à Jérusalem, en rupture avec le consensus international.



Lors de la cérémonie d'inauguration lundi, le ministre israélien des Affaires étrangères Gidéon Saar a rendu hommage à Nauru, un "grand ami d'Israël".



Il a aussi assuré que d'autres pays allaient prochainement ouvrir une ambassade à Jérusalem, citant notamment le cas de la Colombie "au début du mois d'octobre". Si Bogota n'a pas confirmé de date à ce stade, son nouveau président Abelardo de la Espriella avait annoncé une telle mesure en juillet.



Le statut de Jérusalem est l'une des questions les plus épineuses du conflit israélo-palestinien. Israël a annexé Jérusalem-Est dans la foulée de sa conquête de la Cisjordanie lors de la guerre israélo-arabe de 1967, mais cette annexion n'est pas reconnue par l'ONU.



La République démocratique du Congo (RDC) a annoncé la semaine dernière qu'elle allait déplacer son ambassade en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem et le président argentin, Javier Milei, avait annoncé en juin 2025 dans un discours devant le Parlement israélien que l'ambassade de son pays en Israël serait transférée à Jérusalem en 2026.

Rédigé par AFP le Lundi 7 Septembre 2026 à 09:39 | Lu 357 fois





