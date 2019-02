Nauru : Des journalistes tahitiens enquêtent sur les camps de la honte

Papeete, le 5 février 2019- Complètement ruinée après avoir été l'un des États les plus riches du monde grâce à l'extraction du phosphate, l'île de Nauru a trouvé une nouvelle "manne" financière pour survivre : "l'accueil" des réfugiés qui veulent immigrer en Australie. Malgré l'interdiction par le gouvernement local de leur parler, deux journalistes tahitiens ont réussi à recueillir leurs témoignages, pour certains poignants.





"Dès qu'on est arrivés, ils nous ont dit de ne pas avoir de contact avec les réfugiés, de ne pas rentrer dans les camps, mais bizarrement ils nous disaient aussi que si on voulait leur parler, on pouvait demander l'autorisation. Autrement dit, cela signifiait : 'on vous surveille'. Pendant plusieurs jours, on a suivi la démarche officielle pour rencontrer des refugiés, mais à chaque fois, on a eu une fin de non-recevoir ou on nous disait : 'attendez'. A quelques jours de la fin, on s'est aperçus que nous n'aurions rien, alors nous y sommes allés" , explique d'emblée Mike Leyral.

Rédacteur en chef adjoint pour la chaîne locale TNTV, le journaliste s'est rendu à Nauru en septembre dernier pour couvrir le Forum du Pacifique. Pendant une dizaine de jours, accompagné de Brandy Tevero, les deux hommes ont plongé dans l'univers très particulier de cette petite île de 21 km2, perdue au milieu du Pacifique, qui "sous-traite" pour l'Australie la "gestion" de ses demandeurs d'asile.

Logés dans des camps, environ un millier de réfugiés, venus de Somalie, d'Irak, du Bangladesh… tentent de survivre dans cette île hostile. Très peu médiatisés en raison de la difficulté pour la presse d'obtenir un visa par les autorités locales, les deux Tahitiens ont découvert les destins brisés de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants exilés dans cette petite république insulaire. Vivant parfois depuis quatre ou cinq ans dans ces camps, leur quotidien oscille entre mauvaises conditions de vie, désespoir et racisme.