Naumi Mihuraa candidate à Tumara'a

Tahiti, le 2 septembre 2025 – Elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux. La fille de Lana Tetuanui, Naumi Mihuraa, compte se présenter aux prochaines élections municipales pour briguer la mairie de Tumara'a (Raiatea) dont son beau-père, Cyril Tetuanui, est l'actuel tāvana. Un choix "particulièrement difficile sur le plan personnel", dit-elle, guidé par la volonté de proposer "une nouvelle énergie" et une "vision renouvelée".
"Après une longue réflexion, je vous annonce aujourd'hui officiellement ma candidature aux prochaines élections municipales de notre belle commune". C'est par ces mots que Naumi Mihuraa annonçait lundi soir sur les réseaux sa décision de succéder à son beau-père, Cyril Tetuanui, à la mairie de Tumaraa. Ce dernier risque d'ailleurs cinq ans d'inéligibilité dans le cadre de l'affaire de détournement de fonds portant sur le bitumage de servitudes à Tumara'a, et attend la décision de la cour d'appel programmée ce jeudi 4 septembre.
"Ce choix n'a pas été facile. Il est même particulièrement difficile sur le plan personnel pour les raisons que vous connaissez tous. Mais cette décision, je l'ai prise avec volonté, sincérité, responsabilité et amour pour notre commune", écrit encore la fille de Lana Tetuanui qui avance la carte de l'audace et du courage pour "proposer" plutôt qu'"opposer", convaincue que sa candidature donnera un souffle nouveau à cette commune de Raiatea grâce à une "vision renouvelée" et plus "proche des réalités de notre jeunesse".
Cette candidature n'est pas vraiment une surprise puisque Naumi Mihuraa est engagée en politique depuis de nombreuses années aux côtés de sa mère, d'abord chez les jeunes du Tahoera'a, puis au sein du Tapura comme collaboratrice. Mais elle s'est peu à peu désolidarisée du parti d'Edouard Fritch, et a affiché ses ambitions en se présentant aux dernières élections législatives anticipées avec le soutien du Front national et contre l'avis du Tapura.
Rappelons que les autonomistes avaient signé un accord pour créer la plateforme To Tatou Ai'a avec un candidat pour chaque parti : et c'est Moerani Frébault qui avait été retenu pour le Tapura (élu sur la circonscription 1), Nicole Sanquer pour Ahip (élue sur la deuxième) et Pascale-Haiti Flosse pour le Amuitahira'a (qui n'a pas été élue sur la troisième conservée par Mereana Reid-Arbelot). C'est justement cette candidature qui avait poussé Naumi Mihuuraa à vouloir faire cavalier seul, regrettant qu'Edouard Fritch ait "préféré choisir quelqu'un d'une autre circonscription pour venir porter la nôtre". Lana Tetuanui avait d'ailleurs soutenu sa fille dans un premier temps, et avait même envoyé un courrier de démission au Tapura avant de finalement rentrer dans les rangs. Mais depuis, les relations mère-fille ne sont plus au beau fixe, et cette candidature spontanée qui va à l'encontre de Cyril Tetuanui ne risque pas d'arranger les choses.
