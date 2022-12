Naufrage en Thaïlande : six corps retrouvés, 23 marins toujours portés disparus

Prachuap Khiri Khan, Thaïlande | AFP | mardi 20/12/2022 - Six corps sans vie ont été repêchés mardi au cours d'une vaste opération déclenchée dans le golfe de Thaïlande pour retrouver des survivants du naufrage d'un navire des forces armées, dont 23 marins sont toujours portés disparus deux jours après cet accident rarissime.



Le porte-parole de la Marine royale thaïlandaise, l'amiral Pogkrong Montradpalin, a annoncé dans la soirée la mort d'un sixième membre de l'équipage du HTMS Sukhothai.



Des 105 membres à bord, 76 ont été secourus et 23 sont encore portés disparus, selon le dernier comptage officiel.



"Nous allons aller au bout de la mission pour ramener nos gens", a déclaré le commandant en chef Choengchai Chomchoengpaet, lors d'une conférence de presse à Bangkok



"C'est l'une des pires tragédies qui soient arrivées à la Marine royale thaïlandaise", a déclaré l'amiral Chonlathis Navanugraha, soulignant qu'elle a été "provoquée par les conditions naturelles".



Un peu plus tôt dans la journée, la Marine avait confirmé qu'un marin avait été repêché en "bonne santé".



"C'est une bonne nouvelle, qui montre que nous pouvons retrouver plus de personnes", a assuré le commandant de la Marine Pichai Lorchusakul.



Les recherches se sont intensifiées pour localiser des survivants du naufrage du HTMS Sukhothai, une corvette de la Marine thaïlandaise qui a coulé dans la nuit de dimanche à lundi, à une trentaine de kilomètres des côtes, au large de Bang Saphan (sud).



Quatre navires de guerre, deux avions Dornier de patrouille maritime et quatre hélicoptères ont été déployés mardi sur la zone des recherches, un carré d'environ 50 kilomètres de côté, qui s'étend sur les provinces de Prachuap Khiri Khan et de Chumphon.



"Foi en mon fils"



"La zone de recherches s'est agrandie depuis hier (lundi), nous nous concentrons sur les côtes, en fonction des courants et du vent", a déclaré mardi matin l'amiral Pogkrong Montradpalin.



Sur le quai, des familles de marins disparus ont scruté durant la journée l'horizon avec l'espoir d'apercevoir leurs proches, bien que les chances de les revoir s'amenuisent d'heure en heure.



Phongsri Suksawat, 50 ans, croit "à 100%" que son plus jeune fils, Chirawat Toophorm, 22 ans, va "revenir à la maison", à Rayong (est).



"J'aimerais l'embrasser", lance-t-elle.



La nouvelle du marin retrouvé vivant a enchanté Siri Esa, la mère de Saharat Esa, 21 ans, qui était à bord du HTMS Sukhothai.



"J'ai foi en mon fils. C'est une bonne nouvelle", a-t-elle dit.



Pour les marins secourus, le sauvetage a été périlleux. Certains d'entre eux souffrent de "fractures dans la partie supérieure du bras et aux doigts", a souligné le docteur Wara Selwattanakul, des services provinciaux de santé.



Dans la soirée, un hélicoptère a ramené certains corps sans vie sur la terre ferme, où attendaient de nombreuses ambulances, qui doivent les conduire à leur autopsie, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.



Naufrage rarissime



La mer agitée, avec des vagues de "trois mètres" de haut selon un survivant, a contribué à endommager le système électrique du HTMS Sukhothai et à le mettre "hors de contrôle" de l'équipage, selon la Marine royale thaïlandaise.



L'équipage a tenté de pomper l'eau qui entrait, mais le débit était trop élevé, ce qui a fait pencher le navire de 60 degrés, a précisé mardi le commandant en chef Choengchai Chomchoengpaet. Le HTMS Sukhothai repose désormais à 40 mètres de profondeur.



"Nous enverrons une équipe pour analyser les conditions dans lesquelles le bateau a coulé", a-t-il promis.



La corvette transportait du personnel en plus, en direction de la province de Chumphon, pour une célébration militaire à la mémoire du père fondateur de la Marine royale.



Il manquait des gilets de sauvetage, mais en avoir un "ne signifie pas que vous n'allez pas mourir", a admis le responsable.



Le bureau météorologique thaïlandais a réitéré mardi son appel à la prudence pour la navigation dans le golfe de Thaïlande, en raison des rafales de vent attendues qui peuvent créer des conditions orageuses.



Lundi après-midi, la majorité des membres secourus de l'équipage ont été transportés par voie aérienne dans un hôpital militaire géré par la Marine, à Sattahip (est).



Le Premier ministre Prayut Chan-O-Cha, également ministre de la Défense, a annoncé lundi qu'il y avait "environ cinq blessés graves".



Le HTMS Sukhothai, de fabrication américaine, a été mis en service en 1987, selon le centre de réflexion US Naval Institute.



Dans l'un des pires naufrages de l'histoire de la Thaïlande, plus de quarante touristes étaient morts en juillet 2018 près de Phuket.

le Mardi 20 Décembre 2022 à 06:45 | Lu 52 fois