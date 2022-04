Naufrage d'un bateau touristique au Japon: 10 morts, 16 disparus

Tokyo, Japon | AFP | dimanche 23/04/2022 - Dix personnes sont mortes et seize sont portées disparues dans le naufrage d'un bateau touristique, samedi, dans les eaux glaciales et agitées du nord du Japon, ont annoncé dimanche les garde-côtes.



"Nous confirmons le décès de l'ensemble des dix personnes" retrouvées après le naufrage du bateau Kazu I, a indiqué à l'AFP un porte-parole des garde-côtes, précisant que les recherches des disparus se poursuivent.



Les dix personnes décédées sont sept hommes et trois femmes.



Malgré une météo qui s'annonçait mauvaise, le Kazu I avait pris la mer samedi matin avec 26 personnes à son bord pour longer un flanc de la péninsule de Shiretoko, une zone naturelle préservée au nord-est de la grande île septentrionale japonaise de Hokkaido.



"Il était clair que l'état de la mer allait s'aggraver, et je leur ai dit de ne pas sortir", a raconté l'opérateur d'un autre bateau touristique à la chaîne de télévision publique NHK. "Mais ils y sont allés quand même".



L'équipage a envoyé un appel de détresse à 13H13 locales (04H13 GMT), signalant que le bateau était en train de couler, avec sa partie avant inclinée à 30 degrés.



Les garde-côtes n'étaient arrivés sur les lieux qu'au bout de trois heures et d'intenses recherches se poursuivent depuis.



La police, les Forces japonaises d'autodéfense (SDF) et des pêcheurs locaux participent également aux opérations, à la fois maritimes et aériennes.



Deux enfants étaient à bord



Des images aériennes de la chaîne de télévision publique japonaise NHK montraient un hélicoptère et des bateaux patrouilleurs explorant le bord de la péninsule, ainsi que des secouristes à terre en train de scruter un rivage très accidenté, avec de hautes vagues s'abattant pleines d'écumes contre de gros rochers.



D'autres images des garde-côtes montraient des secouristes en train d'inspecter des crevasses sur la côte et certains objets marqués de l'inscription "Kazu I" échoués sur le rivage.



Le bateau transportait deux membres d'équipage et 24 passagers, dont deux enfants.



Tous portaient des gilets de sauvetage. Mais les eaux de la région sont très froides actuellement, avec une température de deux, trois degrés en journée à peine, et la côte est encore glacée par endroits.



La mer était par ailleurs agitée au moment de l'accident: des bateaux de pêche dans les environs étaient rentrés au port avant samedi midi en raison de hautes vagues et d'un vent fort, selon une coopérative de pêche locale citée par l'agence de presse japonaise Kyodo.



"Il était prévu que les vagues deviennent de plus en plus hautes. Je n'aurais pas pris la mer dans ces conditions", avait confié samedi à l'agence Kyodo une personne du même secteur touristique local.



Le Kazu I avait déjà connu une avarie lors d'une excursion en juin dernier, en heurtant des bas-fonds à proximité de son port d'attache, selon les médias nippons.



Cet incident n'avait pas fait de blessé mais avait valu une enquête de police visant le capitaine du bateau pour négligence.



La péninsule de Shiretoko est une attraction touristique importante à Hokkaido. Le site naturel est classé depuis 2005 au patrimoine mondial de l'Unesco pour ses écosystèmes terrestres et marins remarquables.