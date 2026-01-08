

Natoo : de YouTube aux baleines de Polynésie

Les baleines à bosse de Tahiti et Moorea, stars du nouveau documentaire réalisé par la première youtubeuse française, Natoo. Celle qui amuse les internautes depuis plus de 15 ans change radicalement de registre et met en lumière les cétacés du Fenua dans un film engagé qui sortira sur YouTube vendredi. Intitulé Le Souffle de vie, ce documentaire de 67 minutes a été tourné en septembre dernier, à Tahiti et Moorea, en pleine période de reproduction des baleines. Natoo, de son vrai nom Nathalie Odzierejko, a dévoilé cette semaine les premières images du projet sur sa chaîne YouTube.

Également chanteuse et actrice, Natoo a été accompagné par l’association Oceania et sa fondatrice, la biologiste marine Charlotte Esposito, pour documenter le comportement des baleines et sensibiliser à leur protection. Elle y rappelle l’importance du territoire dans la préservation de ces géants des mers alors qu'une baleine est morte percutée en 2024. Pour rappel : OceanIA a fait état de 52 collisions évitées avec des baleines au mois d'août dernier entre Tahiti et Moorea.

Le Souffle de vie est projeté en avant-première depuis lundi dans plusieurs salles de cinéma en métropole (Marseille, Lyon, Lille…). Le film sera mis en ligne ce dimanche sur YouTube alors que les documentaires d'envergure sortent de plus en plus sur la plateforme depuis Kaizen , le film ou le youtubeur Inoxtag, gravit l'Everest.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Lundi 2 Février 2026 à 11:49




