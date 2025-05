Nathalie Salmon-Hudry faite Chevalier de l’ordre national du mérite

Tahiti le 15 mai 2025. Une récompense qui vient saluer ses années d'auteure et son engagement auprès des personnes handicapées.



Par décret du Président de la République en date du 15 mai 2025, pris sur le rapport du Premier ministre, Nathalie Salmon-Hudry, déléguée interministérielle au handicap et à l'inclusion auprès du gouvernement de Polynésie française et auteure est faite Chevalier de l’ordre national du mérite.



June Vivish directrice adjointe de la réglementation et des affaires juridiques au Haut-commissariat de la République en Polynésie françaiseest elle aussi élevée au grade d'Officier, tout comme Etienne de La Fouchardière, secrétaire général adjoint du haut-commissariat de la République en Polynésie française et Tony Tekuataoa, médecin urgentiste.





Nabila Gaertner-Mazouni, océanologue, professeure des universités à l'université de Polynésie française ; 30 ans de services est élevée au grade de Chevalier elle-aussi.



Enfin, Jeannette Leou-Boissin, couturière, présidente-fondatrice d'une association en faveur des femmes et des enfants, vice-présidente d'un regroupement d'associations féminines (Polynésie Française) est élevée au grade d'Officier.