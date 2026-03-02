

Natation – Un format inédit à Pater



Tahiti, le 29 mars 2026 - La Fédération tahitienne de natation (FTN) et le club Fenua Sauvetage Natation (FSN) ont organisé samedi, à la piscine Pater, le Challenge Avenirs 2 et le Meeting Spécialité dont le concept constituait une première dans le calendrier. La compétition proposait aux nageurs de couvrir trois distances dans la même spécialité. Manea Teriierooiterai a réalisé le meilleur total du jour dans sa spécialité de prédilection, la nage libre.



Revue d’effectif samedi à la piscine Pater qui a mis en scène toutes les catégories d’âge avec d’abord un Challenge Avenirs (7 à 10 ans) suivi du Meeting Spécialité ouvert aux benjamins et catégories d’âge supérieures. Le Meeting présentait une formule inédite localement, les engagés devant couvrir trois distances (50, 100 et 200 mètres) impérativement dans la même nage. Si les nageurs évoluent en compétition dans des nages différentes, ils ont tous une spécialité de prédilection et ils ont pu s’y consacrer à part entière samedi. Le classement final s’établissait par addition des points obtenus selon la table de cotation de la Fédération française de natation.



Spécialiste du dos, Vaikehau Defaix s’est imposée en benjamines, Jules-Evan Mandilou l’emportant chez les benjamins grâce à la nage libre. Hikianalia Kavee (CNP) a aussi profité de la nage libre pour dominer la catégorie juniors 1-2-3 dames, Heiva Cartron l’imitant chez les messieurs également avec de la nage libre et au terme d’un duel serré avec Haunoa Sommers, spécialiste du papillon. En juniors 4 et +, Hawaiki Moro, toujours en nage libre, l’a emporté chez les dames, Manea Teriierooiterai s’imposant chez les messieurs sur la même nage. Le nageur de l’Olympique de Polynésie a réalisé le total de référence de la journée avec 3 293 points. Hawaiki Moro, Jules-Evan Mandilou Lee, Heiva Cartron, Haunoa Sommers et Oscar Busset se sont eux aussi hissés au-dessus des 3 000 points.

Le CPP en déplacement en Nouvelle-Zélande



Revue d’effectif donc samedi à Pater mais en l’absence quand même d’une grande partie de l’élite de la natation tahitienne. Les dix nageurs du Centre de performance polynésien (CPP), encadrés par Sylvain Roux, le directeur technique de la FTN et responsable du CPP, ont en effet pris la direction de la Nouvelle-Zélande le week-end dernier. Au programme, un stage d’entraînement dans la ville d’Hamilton et pour les plus jeunes du groupe, une participation aux NZ Age Group Championships du 8 au 12 avril à Hastings. Deux nageurs, Naël Roux et Sosthène Videau, s’envoleront ensuite vers la Gold Coast pour participer aux Australian Open du 6 au 8 avril. L’ensemble du groupe sera recomposé pour poursuivre le stage avant le retour vers Tahiti. Le déplacement en Nouvelle-Zélande s’inscrit dans le cadre de la préparation pour les prochaines échéances nationales et internationales. Les nageurs pourront tester les bénéfices du stage lors des Championnats de Polynésie en grand bassin à Tipaerui, programmés du 17 au 19 avril.



Patrice Bastian





Les podiums



Benjamins 1-2-3

*Dames

1. Vaikehau Defaix (FSN) 2 403 points

2. Tea Cowan Ingrain (FSN) 2 365 points

3. Romy Busset (I Mua) 2 004 points

*Messieurs

1. Jules-Evan Mandilou Lee (CNP) 3 015 points

2. Jérémy Hiu (CNP) 2 610 points

3. Kay Teuru (OLP) 2 495 points



Juniors 1-2-3

*Dames

1. Hikianalia Kavee (CNP) 2 976 points

2. Kamalani Tchang (CNP) 2 786 points

3. Natalie Nemes (FSN) 2 646 points

*Messieurs

1. Heiva Cartron (CNP) 3 091 points

2. Haunoa Sommers (OLP) 3 077 points

3. Sunny Temaiana (I Mua) 2 768 points



Juniors 4 et +

*Dames

1. Hawaiki Moro (OLP) 3 091 points

2. Toreana Narii (I Mua) 2 860 points

3. Chloé Borderie (I Mua) 2 722 points

*Messieurs

1. Manea Teriierooiterai (OLP) 3 293 points

2. Oscar Busset (I Mua) 3 102 points

3. Rainui Chenon (OLP) 2 930 points

le Dimanche 29 Mars 2026 à 15:18 | Lu 249 fois



