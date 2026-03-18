

Natation – Tahiti a brillé en Nouvelle-Zélande

Tahiti, le 14 avril 2026 - Les dix nageurs du Centre de performance polynésien (CPP) ont participé pour huit d’entre eux aux Championnats de Nouvelle-Zélande par catégorie d’âge du 8 au 12 avril et pour deux autres aux Championnats Open d’Australie du 6 au 8 avril. Le bilan global est excellent avec des titres, des podiums, des records de Polynésie et des temps de qualification pour les Championnats de France élite. Déotille Videau et Malachy Adams se sont particulièrement distingués.



Riche campagne pour les nageurs du Centre de performance polynésien (CPP) tant au niveau des résultats dans les deux compétitions auxquelles ils ont participé que dans le domaine des entraînements. Les nageurs du CPP encadrés par Sylvain Roux, le directeur technique de la Fédération tahitienne de natation et responsable du CPP, ont commencé leur séjour en Nouvelle-Zélande fin mars par un stage soutenu du côté d’Hamilton. Deux nageurs – Naël Roux et Sosthène Videau – ont quitté le groupe pour rejoindre la Gold Coast en Australie où ils ont participé aux Championnats Open d’Australie du 6 au 8 avril.



Dans un contexte très relevé compte tenu du niveau de la natation australienne réputée sur la scène mondiale, les deux Tahitiens n’ont pas joué les premiers rôles sur les courses où ils étaient alignés, mais ils ont tout de même bien tenu leur rang. Tous deux sont notamment rentrés dans un top 16, sur 200 m 4 nages pour Sosthène Videau avec un chrono qualificatif pour les Championnats de France élite et sur 800 m nage libre pour Naël Roux, celui-ci réalisant également un chrono qualificatif aux France sur 100 m brasse. Et ils ont confirmé sur toutes leurs courses qu’ils montaient en puissance en vue des Oceania de Fidji au mois de mai.

Bilan remarquable à Hastings



Plus abordables que le rendez-vous australien, les Championnats de Nouvelle-Zélande par groupe d’âge programmés à Hastings du 8 au 12 avril auxquels ont participé Déotille Videau, Enoa Vial, Paolo Grolli, Nahereau Yun-Teauroa, Malachy Adams, Paol Lorzil, Manavai Tefaaroa-Mançon et Théophane Videau. Plus abordables certes, mais d’un niveau tout de même élevé qui constituait un bon test pour situer la compétitivité de l’élite jeune tahitienne. Et celle-ci a été au rendez-vous en totalisant 24 médailles dont 14 en or, les huit nageurs améliorant leur record personnel sur quasiment toutes les distances dans lesquelles ils étaient engagés.



Belle performance d’ensemble donc, mais on se doit tout de même de mettre en exergue Déotille Videau, Malachy Adams et Enoa Vial qui sont montés à plusieurs reprises sur la plus haute marche du podium. Et cela fut fait brillamment par Déotille Videau qui a battu quatre records de Polynésie et Malachy Adams, auteur de trois meilleures performances régionales (MPR) en 14 ans. Sylvain Roux a communiqué sa satisfaction : “Des titres, des records et quasiment 100 % de performances personnelles battues, ça témoigne que le groupe était bien préparé et fort mentalement dans son approche de compétitions internationales. Tous ont fait preuve d’un engagement total et d’un vrai esprit collectif tout au long des compétitions et du stage. La natation tahitienne possède un réservoir vraiment très intéressant.”



La délégation tahitienne va poursuivre son stage en Nouvelle-Zélande ces jours-ci avant le retour à Tahiti. Les Championnats de Polynésie programmés de vendredi à dimanche à Tipaerui promettent d’être intenses eu égard à la forme affichée par les membres du CPP en Nouvelle-Zélande et en Australie.



Patrice Bastian

Le bilan en chiffres

Nouvelle-Zélande

Médailles (14 en or, 7 en argent, 3 en bronze)

- Déotille Videau : 6 or, 1 argent en 16 ans

- Enoa Vial : 3 or, 2 bronze en 16 ans

- Paolo Grolli : 1 or, 2 argent en 14 ans

- Naherehau Yun-Teauroa : 2 argent, 1 bronze en 14 ans

- Malachy Adams : 4 or, 1 argent en 13 ans

- Relais 4x100 m nage libre : 1 argent en 14 ans

(Yun-Teauroa, Malachy, Grolli, Videau)

Records de Polynésie (4)

Déotille Videau

- 50 m papillon en 27’’ 68

- 100 m papillon en 1’01’’ 36

- 400 m nage libre en 4’ 28’’ 68

- 800 m nage libre en 9’ 14’’ 74

Meilleures performances régionales (3)

Malachy Adams en 14 ans

- 400 m nage libre en 4’ 19’’ 07

- 800 m nage libre en 8’ 51’’ 95

- 1 500 m nage libre en 17’ 00’’ 48



Australie

Qualifications Championnats de France élite (2)

- Sosthène Videau : 200 m 4 nages en 2’ 08’’ 36

- Naël Roux : 100 m brasse en 1’ 05’’ 09





Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 14 Avril 2026 à 17:30 | Lu 264 fois



