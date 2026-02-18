

Natation – Malachy Adams s’impose à la Coupe Guy d’Esposito



Tahiti, le 1er mars 2026 - Le Cercle des nageurs de Polynésie (CNP) a organisé samedi à la piscine de Tipaerui la 53e édition de la Coupe Guy d’Esposito. Malachy Adams (OLP) a réalisé le meilleur total de points et inscrit son nom au palmarès de l’épreuve. Déotille Videau (CNP) et Jules Evan Mandilou Lee (CNP) ont complété le trio de tête.



La Coupe d’Esposito, créée en 1972 (seule l’édition 2016 n’a pas eu lieu depuis), est dédiée à la mémoire du premier conseiller technique régional (CTR) de natation affecté en Polynésie française et cofondateur du Cercle des nageurs de Polynésie (CNP), fondé en 1970 et premier club de natation en activité au Fenua avec le support de la piscine de Tipaerui qui a été inaugurée la même année. L’événement a aussi honoré la mémoire de Michel Fouasseau, décédé quelques jours auparavant et qui fut également un personnage majeur du développement de la natation tahitienne dans son rôle de CTR au Fenua à partir de 1979 et jusqu’à sa retraite en 2005.



Organisée par le CNP, la 53e Coupe Guy d’Esposito a réuni 112 nageurs samedi dans le bassin de Tipaerui. Le règlement de l’épreuve impose à tous les nageurs de participer à un 100 m nage libre et de s’engager sur une deuxième épreuve au choix, le classement final s’établissant par addition de points obtenus sur les deux nages, points déterminés par une table de cotation en fonction de l’âge et du chrono réalisé. Ce ne sont donc pas forcément les nageurs les plus expérimentés qui peuvent espérer prétendre remporter l’épreuve, les plus jeunes ayant également leur chance. Et le Top 10 de samedi en a fait l’illustration avec deux juniors et un benjamin aux trois premières places.



Particularité de l’événement, un nageur doit remporter l’épreuve trois années d’affilée pour décrocher le grand trophée qui y est attaché. Laurence et Diane Lacombe, Melissa Milot, Lacken Malateste, Karl Noble et Teavatea Wong ont réalisé cette performance par le passé. Heimaruiti Bonnard a remporté la Coupe en 2025, mais absente de l’édition 2026, elle ne pourra enchaîner trois succès d’affilée.

Un excellent total pour Malachy Adams



Le nouveau prétendant à la passe de trois est Malachy Adams, vainqueur samedi du classement général. Et le jeune nageur de l’OLP s’est imposé avec brio, son total de 1 640 pts étant le troisième plus élevé de l’histoire de la Coupe d’Esposito après les 1 772 points de Rohutu Teahui en 2024 et les 1 678 points de Diane Lacombe en 1989. Malachy Adams a égalé le total de points de Stéphane Debaere obtenu en 2009 et 2011. Il a réalisé deux grosses performances sur 100 m et 200 m nage libre en 57’’ 26 et 2’ 03’’ 47, deux chronos qualificatifs pour les Championnats de France juniors pour lesquels il était déjà qualifié sur 800 m nage libre.



Déotille Videau a également réalisé deux chronos performants sur 100 m nage libre (1’ 00’’ 31) et 100 m papillon (1’ 03’’ 15) pour signer un total de 1 603 points qui figure en bonne place dans la hiérarchie de l’épreuve. Soulignons également qu’elle est la seule féminine dans le Top 10 général. Jules-Evan Mandilou Lee a pris la troisième place avec 1 519 points et a également réalisé un chrono qualificatif pour les Championnats de France sur 100 m nage libre en 57’’ 71 alors qu’il n’est encore que benjamin.



Les places d’honneur ont été décrochées par Heiva Cartron (4e) et Naherehau Yun Teauroa (6e), deux grands espoirs de la natation locale. Naël Roux, la locomotive de la natation masculine tahitienne, s’est quant à lui intercalé entre ses deux jeunes partenaires du CNP.



L’édition 2026 de la Coupe Guy d’Esposito s’est imposée comme une bonne cuvée, comme le confirme Cédric Meynard, le président du CNP : “On a encore vécu une belle édition avec une bonne participation et plusieurs performances marquantes au niveau des chronos. Nous avons honoré la mémoire de Guy d’Esposito mais aussi celle de Michel Fouasseau, récemment décédé et auquel nous avons rendu hommage en début de réunion car il fut aussi un grand monsieur de la natation polynésienne.”



Prochain rendez-vous ce jeudi, jour férié pour l’arrivée de l’Évangile et mis à profit par le club I Mua qui organise le challenge Swim dans le bassin de Pater, compétition interentreprises, scolaires et structures uniformes.



Patrice Bastian



Top 10

1. Malachy Adams (JH-OLP) 1 640 pts

2. Déotille Videau (JF-CNP) 1 603 pts

3. Jules-Evan Mandilou Lee (BH-CNP) 1 519 pts

4. Heiva Cartron (JH-CNP) 1 469 pts

5. Naël Roux (SH-CNP) 1 425 pts

6. Naherehau Yun Teauroa (JH-CNP) 1 395 pts

7. Teauahi Teriitahi (BH-OLP) 1 320 pts

8. Sosthène Videau (SH-CNP) 1 237 pts

9. Haunoa Sommers (JH-OLP) 1 218 pts

10. Manea Teriierooiterai (SH-OLP) 1 209 pts

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 1 Mars 2026 à 12:58




