Natation : Les premiers qualifiés pour les Jeux de 2023

Tahiti, le 28 novembre 2022 - La piscine de Tipaerui a été le siège de plusieurs chronos de référence lors du Meeting 50 mètres organisés dimanche. Déotille Videau et Naël Roux y ont décroché les premiers billets qualificatifs pour les Jeux du Pacifique de 2023 aux îles Salomon.



Le week-end a été chargé pour la natation locale avec le Maui Tū’aro Day, samedi à Toahotu en eau libre, puis dimanche, de retour en bassin pour le Meeting 50 mètres à Tipaerui. Si le Maui Tū’aro Day est rendez-vous culturel et sportif, conjointement organisé par l’Olympique de Pirae et le comité du tourisme de Taiarapu-Ouest, le Meeting 50 mètres était dimanche la première compétition qualificative pour les Jeux du Pacifique programmés du 19 novembre au 3 décembre 2023 à Honiara aux îles Salomon.



Dans le bassin de Tipaerui, les chronos de référence se sont enchaînés tout au long de la journée, et pas seulement dans l’optique des Jeux du Pacifique. Ragihei-Kura Timo a ainsi amélioré trois meilleures performances régionales (voir encadré). Tehearearii Oopa a pour sa part réalisé les minimas pour les Championnats de France juniors 2023 qui auront lieu du 7 au 13 avril à Chartres, sur trois distances (50 m. NL, 50 m et 100 m. papillon). Enzo Kernivinen a quant à lui décroché son billet pour les Championnats de France en eau libre.



Les Jeux de 2027 à Tahiti déjà d’actualité



Déotille Videau et Naël Roux ont l’assurance de découvrir Honiara en novembre 2023 après avoir réalisé les minimas qualificatifs toutes catégories qui sont imposés par la Fédération tahitienne, sur 400 mètres quatre nages en 5’ 28’’ 47 pour Déotille et sur 1500 m. NL en 16’ 34’’ 40 pour Naël. Et ce n’est qu’un début car la sélection tahitienne devrait largement s’étoffer avant le rendez-vous d’Honiara au fil des compétitions en 2023.



À noter que la FTN a mis en place une grille de minimas pour les jeunes (2007 et moins) avec des temps qualificatifs plus abordables qu’en toutes catégories. Cela afin d’intégrer deux filles et deux garçons dans la sélection tahitienne pour Honiara ; mais surtout dans le but de préparer déjà les Jeux de 2027 qui auront lieu à Tahiti. Pour participer aux Jeux, les jeunes devront réussir au moins deux temps de qualifications, Vaihau Taumihau-Gatien, Heimiti Bertrand et Ragihei-Kuraz Timo en ayant déjà réalisé un dimanche respectivement sur 50 m. dos, 50 m. NL et 200 m. brasse.



Nul doute que les Championnats de Polynésie 25 mètres qui doivent se tenir cette semaine de vendredi à dimanche à la piscine de Pater vont encore faire honneur à la natation tahitienne.



Les chronos de référence Meilleure Performance Régionale

Ragihei Kura-Timo (I Mua/CPP) : MPR 12 et 13 ans filles au 100 m. brasse en 1’ 19’’ 44, MPR 12 ans filles au 200 m. brasse en 2’ 52’’ 36, MPR 12 ans filles au 200 m. papillon en 2’ 40’’ 21



Qualifié pour les Championnats de France juniors 2023

Teherearii Oopa (I Mua) : 50 m. NL en 25’’ 35, 50 m. papillon en 26’’ 99, 100 m. papillon en 1’ 01’’ 33



*Qualifié pour les championnats de France juniors 2023 en eau libre

-Enzo Kernivinen (CNP/CPP) : 1500 m. NL en 17’ 26’’ 95



*Qualifiés pour les Jeux du Pacifique 2023

-Déotille Videau (CNP/CPP) : 400 m. 4 nages en 5’ 28’’ 47

-Naël Roux (CNP/CPP) : 1500 m. NL en 16’ 34’’ 40

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 28 Novembre 2022 à 15:04 | Lu 216 fois