

Natation – Les benjamins tahitiens brillent à Dunkerque

Tahiti, le 22 décembre 2025 - La délégation tahitienne forte de onze nageurs a réalisé une remarquable campagne aux Championnats de France benjamins en petit bassin qui ont eu lieu du 18 au 20 décembre à Dunkerque. Tahiti a décroché 22 médailles dont huit titres de champions de France obtenus par Jules-Evan Mandilou-Lee (4), Malachy Adams (2) et Teraiarii Falchetti (2).



La natation tahitienne a encore gagné du crédit à l’échelle nationale ces deux dernières semaines. Déjà performante aux Championnats de France juniors (14/17 ans) en petit bassin du 10 au 14 décembre à Angers avec les cinq nageurs du Centre de performance polynésien (CPP) qui ont décroché cinq podiums dont deux titres pour Déotille Videau et de multiples places de finaliste, elle a encore brillé aux Championnats de France benjamins (12/13 ans) en petit bassin à Dunkerque de jeudi à samedi derniers.



Onze nageurs avaient réalisé des temps de qualification pour l’échéance nationale ce qui constituait déjà un record de représentativité au moment d’aborder la sixième édition des Championnats de France benjamins. Un petit bémol : l’absence de nageuses mais pas d’inquiétude à terme pour la relève qui se construit chez les jeunes filles, les clubs y veillant. Particularité des Championnats de France benjamins réservés qui sont aux 12 et 13 ans est que les résultats sont considérés sur deux semestres dans chaque catégorie d’âge ce qui explique les catégories S1 et S2. Partant du principe que les jeunes ont une croissance rapide entre 12 et 13 ans, la Fédération française de natation a adopté ce système de semestre pour égaliser les chances.

Jules-Evan Mandilou-Lee en chef de file



Tahiti a déjà performé par le passé chez les jeunes en Championnats de France mais pas avec une telle densité de nageurs. Sur les onze nageurs en compétition, huit sont montés sur les podiums, un neuvième rentrant également dans des finales. C’est une performance d’ensemble marquante qui situe bien la qualité et le volume du réservoir tahitien et le travail des clubs, le Cercle des Nageurs de Polynésie, I Mua et l’Olympique de Polynésie ayant tous trois des nageurs médaillés.



Dès la première journée de compétition, jeudi dernier, les jeunes nageurs tahitiens ont joué les premiers rôles dans leur catégorie respective. Jules-Evan Mandilou-Lee et Malachy Adams nageur de l’OLP mais aussi membre du CPP décrochait un titre de champion de France respectivement sur 50 m. NL et 800 m. NL, tandis que Vairotoarii Mai Villierme empochait de l’argent sur 50 m. dos et Jules-Evan Mandilou-Lee décrochait une deuxième médaille avec du bronze sur 100 m. papillon. Huit nageurs tahitiens étaient ainsi rentrés dans des finales. Et cette première journée devait donner le ton pour la suite, les couleurs tahitiennes continuant à embellir les podiums vendredi et samedi. Jules-Evan Mandilou-Lee sociétaire du CNP capitalisait quatre titres de champions de France et deux médailles de bronze confirmant ainsi son fort potentiel à 12 ans. Il a en outre battu trois records de Polynésie de sa catégorie d’âge sur 50 m. NL (26’’ 17), 100 m. NL (57’’ 47) et 200 m. NL (2’ 08’’ 82).

Un bilan qui illustre la bonne dynamique



Malachy Adams un peu plus âgé (13 ans) mais tout aussi prometteur, a aussi performé dans le bassin de Dunkerque. Le nageur de l’OLP et du CPP a en effet décroché deux titres de champion de France (400 et 800 m. NL) et deux médailles d’argent. Autre tahitien auréolé de titres de champion de France, Teraiarii Falchetto qui avait déjà connu pareil bonheur en 2024 lorsque le nageur de I Mua était monté sur la plus haute marche du podium à deux reprises. Il a récidivé cette année avec deux titres obtenus sur 50 et 100 m. brasse. Mais il faut aussi souligner les performances de Vaitoarii Mai Villierme, Heiva Cartron, Honorai Bernardino, Jake Gobrait et Kay Teuru tous médaillés et à plusieurs reprises pour la majorité.



Pas de médailles, en revanche, pour Loann Lorzil mais tout de même des places de finalistes, Jeremy Hiu et Teauahi Teriitahi étant pour leur part rentré dans des Top 20. À noter qu’outre les records de Polynésie de Jules-Evan Mandilou-Lee, de multiples performances de références ont été améliorées sur les tablettes tahitiennes. Le bilan global de la délégation tahitienne est bien remarquable et illustre l’engagement, le travail de formation et la dynamique de la natation locale tant au sein de la Fédération que de ses clubs.



Patrice Bastian

Les médaillés

-Jules-Evan Mandilou-Lee (CNP-12 ans/S1): 4 or, 2 bronze

-Malachy Adams (OLP-13 ans/S2): 2 or, 2 argent

-Teraiarii Falchetti (I Mua-13 ans/S1): 2 or

-Vairotoarii Mai Villierme (CNP-12 ans/S2): 2 argent

-Heiva Cartron (CNP-13 ans/S1): 1 argent, 2 bronze

-Honorai Bernardino (CNP-12 ans/S2): 1 argent, 1 bronze

-Jake Gobrait (OLP-12 ans/S2): 1 argent, 1 bronze

-Kay Teuru (OLP-12 ans/S1): 1 argent

