

Natation – Le bassin de Pater en effervescence

Tahiti, le 5 octobre 2026 - Deux meetings, Avenir et Meilleures Performances (MP), ont animé la piscine Pater samedi. Les bonnes performances se sont enchaînée avec les succès de Manea Teriierooiterai et Déotille Videau au meeting MP et les records de Malachy Adams, Heiva Cartron, Teraiarii Falchetto et Enoa Vial dans leur catégorie d’âge en bassin de 25 mètres.



Les plus jeunes licenciés (11 ans et moins) de la Fédération tahitienne de natation (FTN) ont ouvert le programme du jour samedi en début d’après-midi avec le deuxième meeting Avenir de la saison avant que leurs aînés ne prennent le relais dans le cadre d’un meeting MP. Les officiels n’ont pas chômé avec 34 courses au programme sur le meeting MP, les engagés pouvant participer à trois d’entre elles. Mais une seule de leurs courses était retenue pour le classement final selon le concept du meeting MP. Le classement final s’établissait en effet par rapport à la meilleure performance de chacun calculé en points selon les critères d’une table de cotation tenant compte du ratio chrono/âge. Déotille Videau (CNP) a réalisé la performance de référence chez les dames sur 200 mètres papillon avec un chrono de 2’ 16’’ 95, Manea Teriierooiterai (OLP) l’imitant chez les messieurs grâce à un chrono de 23’’ 60. Naël Roux (CNP) n’a pas terminé loin du vainqueur en ne lui concédant que quelques points sur la même distance (23’’ 64).

Les jeunes bousculent les tablettes



La réunion de samedi a été prolifique en record avec cinq Meilleures Performances améliorées (record par catégorie d’âge) en petit bassin. Malachy Adams (OLP) est un habitué du phénomène en ayant signé deux nouvelles MP des 14 ans sur 400 m. NL en 4’ 07’’ 76 et sur 1 500 m. NL en 16’ 19’’ 54. Dans la même catégorie d’âge, Heiva Cartron (I Mua) a aussi bousculé les tablettes des performances locales de référence sur 100 m. papillon en 59’’ 54 tout comme Teraiarii Falchetto (I Mua) sur 100 m. brasse en 1’ 09’’ 14. Enoa Vial (CNP) s’est également distingué en améliorant la MP des 17 ans sur 400 m. 4 nages avec un chrono de 4’ 37’’ 39’’.



Présent autour du bassin, Anis Billy de retour au Fenua depuis quelques semaines pour y tenir le rôle de directeur technique du CNP et d’adjoint de Sylvain Roux au Centre de performance polynésien (CPP) a confié son bonheur d’être de retour et d’œuvrer pour la nation polynésienne : “J’ai vécu deux riches expériences en Australie et à Dubaï, mais j’ai décidé de revenir à Tahiti pour retrouver un équilibre professionnel et personnel. Ma fonction était très exigeante à Dubaï où j’étais head coach de la marque Speedo. J’ai eu besoin de souffler et Tahiti – où j’avais travaillé avec le CNP et le CPP auparavant – me semblait la destination idéale pour retrouver un bon équilibre d’autant que le CNP me proposait un poste de directeur technique. Et j’avais la possibilité aussi de réintégrer le CPP et de soutenir Sylvain (Roux) pour accompagner les nageurs de l’élite dans leur préparation pour les Jeux du Pacifique. Cette double casquette au CNP et au CPP m’a convaincu que j’avais fait le bon choix de revenir à Tahiti d’autant que lorsque l’on a vécu à l’extérieur, on se rend compte de la qualité des rapports humains en Polynésie.” Anis Billy constitue en tout cas un renfort enrichissant pour le CNP et le CPP à moins d’un an des Jeux du Pacifique.



Prochain rendez-vous toujours à Pater avec un Interclubs U15.



Patrice Bastian









Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 5 Octobre 2026 à 17:01 | Lu 296 fois



