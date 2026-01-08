

Natation – La saison lancée à Pater

Tahiti, le 25 janvier 2026 - La piscine Pater a accueilli samedi la première compétition de la saison 2026 de natation sous la forme d’un Challenge Avenirs pour les plus jeunes et d’un Meeting Relais pour leurs ainés. Près de 150 participants ont animé les lignes d’eau de Pater.



La Fédération tahitienne de natation (FTN) a lancé samedi son calendrier 2026 dans le bassin de 25 mètres de Pater. Les plus jeunes licenciés (11 ans et moins) de la FTN au nombre d’une quarantaine ont ouvert le programme en début d’après-midi avec un Challenge Avenirs, le Meeting Relais qui suivait ayant mis en scène 107 participants. Bien évidemment présent pour l’ouverture de la saison, Michel Sommers, le président de la Fédération tahitienne de natation, a tiré le bilan de l’exercice 2025 et a évoqué les grandes lignes pour 2026 : “On a vécu une belle saison 2025 avec le retour de la natation aux Mini-Jeux où Tahiti s’est distinguée, ce qui est de bon augure deux ans avant les Jeux du Pacifique. Et nos nageurs se sont aussi mis en valeur dans des échéances nationales et cela confirme que le travail de la fédération depuis plusieurs années, avec en particulier la mise en place du CPP, porte ses fruits. Nos principaux objectifs en 2026 restent toujours les Championnats nationaux mais il y aura aussi les Oceania en mai à Fidji avec les nations qui seront aux Jeux mais aussi l’Australie et la Nouvelle-Zélande et ça constituera une étape importante à un peu plus d’un an des Jeux du Pacifique. On va aussi continuer à travailler en collaboration avec nos cousins calédoniens et si on est adversaire dans les compétitions nationales et océaniennes, l’objectif est de grandir ensemble et de tirer le maximum d’atouts de nos affiliations à la fédération française au niveau des soutiens et démontrer qu’il y a des pépites dans le Pacifique. Je voudrais aussi souligner le rôle des clubs qui font un travail magnifique qui permet de renforcer régulièrement les effectifs du CPP.”

Doublé du CNP



Le Challenge Meeting s’apparentait à un Interclubs dans la mesure où les clubs présentaient des équipes de quatre nageurs, chacun des équipiers participant à une nage individuelle (200 m. 4 nages et 100 m. papillon, dos et brasse), les quatuors s’alignant également sur deux relais, 4 x50 m. 4 nages et 4 x 100 m. NL. Le classement final prenant en compte nages individuelles et relais s’est établi par addition des points d’une table de cotation. Onze équipes chez les dames et 14 chez les messieurs représentant le CNP, I Mua, l’OLP et FSN, ont enchaîné les départs des différentes séries. Au classement final, le Cercle des Nageurs de Polynésie (CNP) s’est imposé chez les dames avec son équipe constituée de Déotille Videau, Kamalani Tchang, Lola Bonnard et Enola Loaec, I Mua (2e) et l’OLP (3e) complétant le podium.



Le CNP a réalisé le doublé en l’emportant chez les messieurs avec Toahei Tihoni, Paolo Grolli, Sosthène Videau et Naël Roux. Inversion quant aux places d’honneur par rapport aux dames, l’OLP terminant 2e et I Mua 3e. La compétition n’a pas donné lieu à des performances de référence, mais rien de surprenant car c’est généralement le cas en ouverture de saison.

Déotille Videau vise l’équipe de France



La saison 2026 s’annonce riche en objectifs pour l’élite de la natation tahitienne et en particulier pour la nageuse Déotille Videau qui nourrit l’ambition d’être sélectionnée en équipe de France junior. La jeune fille du CNP et du Centre de performance polynésien (CPP) s’en explique : “Je suis globalement satisfaite de ma saison 2025 avec notamment des titres aux Championnats de France juniors. J’espère confirmer en 2026 car j’ai plusieurs grosses échéances dans mon programme avec les Oceania à Fidji en mai, les Championnats de France Élite en juin et les Championnats de Nouvelle-Zélande. Aux Oceania, j’essaierai de réaliser des chronos qualificatifs pour intégrer l’équipe de France et participer aux Championnats d’Europe juniors en juillet sur mes distances favorites, 200 m papillon, 200 et 400 quatre nages. Aux Championnats de France Élite, je vise le podium sur une ou deux nages. Compte tenu de ma courbe de progression, je pense que je peux remplir les objectifs que je me suis fixés mais cela passe aussi par une grosse masse de travail à l’entraînement et j’ai la chance de bénéficier de l’apport du CPP pour cela.”



La saison 2026 doit permettre à Déotille Videau mais aussi à toute l’élite tahitienne d’entretenir la dynamique de la natation locale pour aborder sereinement les Jeux du Pacifique 2027 au Fenua.



Patrice Bastian

Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 25 Janvier 2026 à 14:18




