

Natation –La Coupe Diane Lacombe rassemble

Tahiti, le 3 mai 2026 - La 25e édition de la Coupe Diane Lacombe, organisée samedi à la piscine de Tipaerui par le Cercle des nageurs de Polynésie, a confirmé sa vocation populaire et fédératrice. Entre le Challenge ITI, qui mettait en scène des nageurs non-licenciés jusqu’à 11 ans, et le Nui Challenge, ouvert aux licenciés des catégories Avenirs à Master, la natation polynésienne a encore démontré sa vitalité dans un bassin de Tipaerui qui devrait être le site des Jeux du Pacifique 2027, mais cette option pourrait encore évoluer.



Rendez-vous incontournable du calendrier de la Fédération tahitienne de natation (FTN) et du Cercle des nageurs de Polynésie (CNP) depuis 25 ans, la Coupe Diane Lacombe honore la mémoire de l’une des nageuses les plus marquantes de la natation polynésienne, qui fut notamment championne de France au 100 mètres dos en 1992 et la première Tahitienne à participer à des Jeux olympiques la même année à Barcelone. Les clubs et leurs sociétaires sont toujours présents en nombre sur l’événement, comme cela a été le cas toutes catégories d’âge confondues samedi, pour faire honneur à Diane Lacombe, tout comme le public, les bénévoles, les sponsors et bien sûr les officiels.



La première partie de la compétition en début d’après-midi était consacrée au Challenge ITI, un concept qui mettait en scène des nageurs non-licenciés jusqu’à 11 ans. L’une des caractéristiques de la Coupe Diane Lacombe est d’être ouverte à des débutants qui n’ont jamais fait de compétition. Cet aspect promotionnel de l’événement pour la natation polynésienne a attiré samedi une quarantaine de jeunes nageurs qui devaient participer à deux des quatre 50 mètres proposés en nage libre, brasse, papillon et dos.



En fin d’après-midi et en soirée, place au Challenge Nui Iti qui imposait aux participants, pour figurer dans le classement final de la 25e Coupe Diane Lacombe, de participer à au moins trois des quatre nages proposées sur 50 mètres. En l’absence de quelques ténors actuellement en séjour à Fidji pour y disputer les Oceania, la compétition s’annonçait très ouverte pour la victoire finale dans certaines catégories d’âge, en juniors et seniors notamment. Hawaiki Moro, la nageuse de l’OLP, a globalement dominé chez les féminines en remportant trois courses (papillon, dos et brasse), la jeune Hikianalia du CNP s’imposant en nage libre. Toreana Narii (I Mua) a également joué les premiers rôles dans les courses féminines. Chez les messieurs, répartition des succès entre Manea Teriierooiterai (OLP), vainqueur des 50 mètres nage libre et papillon, Jean-Marc Rimaud, également de l’OLP, lauréat du 50 mètres dos, et Oscar Busset de I Mua qui s’est imposé en brasse. Mais les jeunes Paolo Grolli (CNP), Heiva Cartron (CNP) et Naherehau Yune-Teauroa (OLP) ont aussi été performants.



Le Pacific Games Council devrait se positionner sur le site des Jeux 2027



Kainuu Temauri, le ministre des Sports, a annoncé il y a peu que les épreuves de natation des Jeux du Pacifique 2027 ne se dérouleraient pas, pour des raisons de timing, dans les bassins démontables du site de Mama’o, comme cela a longtemps été envisagé, mais bien dans le bassin de Tipaerui rénové pour la circonstance. Mais la visite prochaine du Pacific Games Council, qui doit rencontrer le haut-commissaire Alexandre Rochatte et le président du Pays Moetai Brotherson, pourrait changer la donne, comme l’a évoqué Michel Sommers, le président de la Fédération tahitienne de natation : “Le ministère des Sports a envisagé de scinder Tipaerui en deux bassins avec un bassin de 25 mètres pour les compétitions et un bassin de 25 mètres de récupération. Mais suite à l’opposition de la Fédération océanienne de natation, le ministère maintient la solution du bassin de Tipaerui pour les Jeux du Pacifique mais sur 50 mètres. Nous suivons pour l’instant la position du COPF et du COJ qui est d’attendre l’arrivée du PGC (Pacific Games Council) qui est prévue dans la semaine du 12 au 15 mai. Le PGC est à mon sens le décisionnaire final avec le Pays bien sûr et doit rencontrer le haut-commissaire le 13 mai pour avoir confirmation du partenariat de l’État et le président du Pays le 15 mai. On souhaite pour notre part réunir un comité stratégique qui réunirait le Pays, l’État, le PGC, le COPF, le COJ et la Fédération tahitienne de natation pour que soit prise une décision commune, concertée et partagée, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Pour ma part et compte tenu des éléments dont je dispose et des informations que j’ai obtenues de Myrtha Pools, qui est le fournisseur des bassins, je suis convaincu que le projet de Mama’o reste réalisable dans les délais prévus, d’autant que tous les intervenants, comme ceux qui doivent s’occuper de la plage et des vestiaires, m’ont aussi confirmé qu’il n’y aurait aucun problème de délai. La fédération océanienne s’est positionnée et on espère que le PGC sera ferme aussi pour que les Jeux du Pacifique se déroulent dans un bassin aux normes internationales et qualificatif pour les Jeux olympiques, ce qui ne sera pas le cas de Tipaerui, même si des travaux y sont effectués.”



Déotille Videau, Naël Roux, Sosthène Videau et Enoa Vial nageront pour leur part dans un bassin conforme aux exigences internationales à Fidji lors des Oceania qui auront lieu du 8 au 13 mai. Nul doute qu’ils y démontreront que l’élite de la natation polynésienne mérite d’évoluer dans les meilleures conditions possibles aux Jeux du Pacifique 2027.



Patrice Bastian







Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 3 Mai 2026 à 17:23 | Lu 477 fois



