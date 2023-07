Natation : Heimaruiti Bonnard et Déotille Videau affûtées

Tahiti, le 3 juillet 2023 - La dernière compétition locale de natation avant la trêve a eu lieu samedi et dimanche à la piscine Tipaerui. Baptisée Web Confrontation, seule compétition qualificative pour les Championnats de France Benjamins 2023, elle était également ouverte aux autres catégories d’âge. Heimaruiti Bonnard et Déotille Videau en ont profité pour établir de nouvelles performances régionales (MPR) dans leur catégorie d’âge. Toutes deux partiront prochainement aux Championnats de France Open avec Naël Roux.



La Web Confrontation, compétition spécifique car tous les clubs de France nageaient en même temps et il s’agissait de l’unique rendez-vous qualificatif pour les Championnats de France Benjamins 2023 a clôturé la première partie de saison de la natation locale ce week-end dans le bassin de 50 mètres de Tipaerui. Il était peu probable que des benjamins tahitiens se qualifient pour les Championnats de France de leur catégorie d’âge pour les raisons que Sylvain Roux, le directeur technique de la Fédération tahitienne de natation a évoqué lors de son bilan de mi- saison : "Globalement je retiens de cette première partie de saison qu’il y a eu une progression de nos meilleurs nageurs peut-être pas aussi rapide qu’on l’aurait espéré mais on est dans un sport où il faut savoir être patient", indique Sylvain Roux. "Je retiens aussi comme point positif un fort développement chez les plus jeunes et on a régulièrement battu des records de participation dans les compétitions sur les tranches d’âge des catégories avenirs. Par contre, on a une inquiétude au niveau des benjamins où ça manque de relève et c’est un souci dans l’optique des Jeux du Pacifique de 2027 à Tahiti. On a par contre une densité de nageurs juniors de plus en plus conséquente qui se rapproche du niveau national et ça témoigne d’une bonne formation entre le CPP et les clubs’’.



Et de fait, la progression chez les juniors est patente comme on l’a encore constaté ce week-end avec de nouvelles MPR améliorées. Heimaruiti Bonnard a ainsi battu les MPR des 14 ans féminins sur 50 m. NL en 28’’ 00 et sur 200 m. NL en 2’ 13’’ 58. La nageuse de l’OLP et du CPP n’est plus qu’à 3 dixièmes d’une qualification pour les Jeux du Pacifique 2023 sur 200 m. NL. Déotille Videau qui a pour sa part déjà réalisé des temps de qualification pour les Jeux, a amélioré la MPR des 14/15 ans sur 200 m. papillon dans le très bon chrono de 2’ 28’’ 51.



France et Nouvelle-Zélande au programme de l’élite



La trêve ne sera pas de mise pour quelques-uns des meilleurs nageurs, notamment pour Déotille Videau, Heimaruiti Bonnard et Naël Roux qui partiront prochainement aux Championnats de France Open (du 18 au 25 juillet à Poitiers). Sylvain Roux qui les accompagnera expose les objectifs du trio : ‘’On part avec des 1re année 'juniors 1' chez les filles et Naël est également 1re année en 'juniors 2' et leurs ambitions seront de réaliser des chronos qui les rapprochent des Championnats de France élite voire même de réaliser des temps de qualification principalement pour Déotille et Naël. Pour Heimaruiti, ce sera de réaliser un ou des chronos qualificatifs pour les Jeux du Pacifique’’.



Les trois représentants tahitiens ont réalisé des chronos qualificatifs aux Championnats de France Open sur plusieurs nages et leur programme sera chargé à Poitiers. Ils auront peu de repos au retour de métropole puisqu’ils repartiront en Nouvelle-Zélande le 2 août pour un stage d’une douzaine de jours et une participation aux Championnats de Nouvelle-Zélande élite. Ce déplacement concernera les nageurs déjà qualifiés pour les Jeux du Pacifique à savoir Naël Roux, Keha Desbordes, Teiva Gehin, Rohutu Teahui et Déotille Videau et l’on veut croire que Heimaruiti Bonnard aura obtenu sa qualification lors des Championnats de France Open.



Teherearii Oopa aurait dû être du voyage mais il se remet d’une sévère blessure et il préfère monter doucement en régime. La trêve sera donc active pour l’élite de la natation tahitienne. La saison reprendra localement fin août avec un meeting qui accueillera des visiteurs à l’instar de Nicolas Vermorel, Enzo Costa-Lacombe et peut-être Reva Reignier installé aux Etats-Unis.

Résultats DAMES

-50 m. NL : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 28’’ 00

-100 m. NL : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 1’ 01’’ 35

-200 m. NL : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 2’ 13’’ 58

-400 m. NL : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 4’ 45’’ 22

-1500 m. NL : Madeleine Laffon (CNP) 21’ 59’’ 56

-50 m. brasse : Hereiti Moro (OLP) 38’’ 34

-100 m. brasse : Hereiti Moro (OLP) 1’ 27’’ 42

-200 m. brasse : Déotille Videau (CNP/CPP) 2’ 47’’ 95

-50 m. papillon : Vaihau Taumihau-Gatien (I Mua) 30’’ 82

-100 m. papillon : Hawaiki Moro (OLP) 1’ 09’’ 93

-200 m. papillon : Deotille Videau (CNP/CPP) 2’ 28’’ 51

-50 m. dos : Vaihau Taumihau-Gatien (I Mua) 33’’ 66

-100 m. dos : Vaihai Tom Sing Vien (CNP) 1’ 21’’ 68

-200 m. dos : Déotille Videau (CNP/CPP) 2’ 30’’ 50

-200 m. 4 nages : Déotille Videau (CNP/CPP) 2’ 29’’ 65

-400 m. 4 nages : Constance Laffon (CNP) 7’ 31’’ 82



MESSIEURS

-50 m. NL : Keha Desbordes (OLP) 24’’ 12

-100 m. NL : Keha Desbordes (OLP) 53’’ 15

-200 m. NL : Naël Roux (CNP/CPP) 1’ 57’’ 91

-400 m. NL : Naël Roux (CNP/CPP) 4’ 10’’ 15

-800 m. NL : Naël Roux (CNP/CPP) 8’ 46’’ 62

-1500 m. NL : Paolo Grolli (CNP) 22’ 11’’ 23

-50 m. brasse : Teiva Gehin (I Mua/CPP) 31’’ 24

-100 m. brasse : Teiva Gehin (I Mua/CPP) 1’ 07’’ 93

-200 m. brasse : Tamatahi Jordan (CNP) 2’ 36’’ 41

-50 m. papillon : Teherearii Oopa (I Mua) 26’’ 68

-100 m. papillon : Naël Roux (CNP/CPP) 1’ 00’’ 62

-200 m. papillon : Jean-Marc Rimaud (OLP) 2’ 25’’ 86

-50 m. dos : Keha Desbordes (OLP) 27’’ 10

-100 m. dos : Teiva Gehin (I Mua/CPP) 1’ 01’’ 29

-200 m. dos : Jean-Marc Rimaud (OLP) 2’ 17’’ 91

-200 m. 4 nages : Tamatahi Jordan (CNP) 2’ 26’’ 64

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 3 Juillet 2023 à 10:11 | Lu 154 fois