

Natation - Florent Manaudou exporte son expertise à Tahiti

Tahiti, le 23 septembre 2026 - Tahiti va accueillir fin octobre le concept Stage 21 cofondé par Florent Manaudou et Quentin Coton grâce à l‘implication du Cercle des Nageurs de Polynésie (CNP). Le champion olympique et multiple médaillé international affiche plus de dix ans au plus haut niveau. Mais derrière le palmarès, c'est un autre principe qu'il a choisi de mettre en avant à travers le Stage 21 : celui du plaisir avant la performance.



Le projet est né d'une idée commune entre Florent Manaudou et Quentin Coton qui fut également un nageur de haut niveau. Ensemble, ils ont voulu créer un stage à leur image, fondé sur des valeurs simples : partage, amitié, joie, exigence et travail. Le concept lancé en 2024 après les Jeux olympiques de Paris a rapidement trouvé ses marques en France et il s’exporte pour la première fois au-delà des frontières métropolitaines pour s’installer ponctuellement à Tahiti avec deux sessions programmées du 30 octobre au 1er novembre et du 6 au 8 novembre : le stage 21 Ia Ora Na-Tahiti 2026.



À l’origine du projet, Natalie Meynard la secrétaire générale du CNP : “Le projet de faire venir Florent Manaudou à Tahiti est né de la page Instagram de Stage 21 dont j’ai trouvé le contenu très intéressant. C’est une façon d’aborder la natation sous une forme plus humaine, avec de la rigueur et de l’exigence ; mais avec un spectre convivial. J’ai pensé que l’on pouvait proposer cette activité à nos sportifs polynésiens, voire à des touristes. J’ai contacté Florent Manaudou qui m’a répondu très vite et l’on a fait avancer le projet depuis septembre 2025 étape par étape. On a finalisé le projet avec l’appui du ministère des Sports et de la Direction de la Jeunesse et des Sports qui souhaitent inviter Florent Manaudou et Quentin Coton comme athlètes d’honneur lors d’un séminaire autour du sport les 22 et 23 octobre à un an des Jeux du Pacifique.”

Une connotation touristique



Le partenariat entre le CNP et Stage 21 vise à organiser deux rendez-vous d'excellence en natation, ouverts à des nageurs polynésiens de niveau débutant et intermédiaire et âgés de 16 ans et plus. Il répond à une volonté commune des parties : favoriser les échanges sportifs internationaux et valoriser la Polynésie comme terre de sport et d'excellence. La philosophie des créateurs de Stage 21 dépasse le cadre purement sportif en proposant une expérience faite de transmission, de bienveillance et de découverte. Mais la performance n’est bien sûr pas occultée. Stage 21 repose sur trois axes pour le format qui sera animé à Tahiti : le travail technique en bassin (piscine de Pater) et en eau libre (Pointe Vénus) ; la préparation mentale et physique ; et l’immersion culturelle à travers la participation à des cérémonies traditionnelles. Un programme qui fait le succès de Stage 21 en métropole et dont l’engouement devrait se confirmer au Fenua d’autant que l’événement présente de possibles retombés touristiques. Soulignons, à ce titre, que Tahiti Tourisme accompagne le projet dans l’idée d’organiser tous les deux ans un événement avec Stage 21 et de l’incorporer dans le calendrier des grands événements polynésiens. Air Tahiti Nui et l’Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie Française (IJSPF) sont également partenaires de l’événement.



Florent Manaudou très proche des participants



Florent Manaudou ne sera pas un simple ambassadeur lors de son séjour à Tahiti – destination qu’il connait bien pour y être déjà venu à trois reprises. Il est au cœur du dispositif. Il coache, échange, observe et conseille, toujours proche des participants dans l'eau, au bord du bassin, ou juste à côté. Son objectif est de rendre accessible ce qui, habituellement, ne se transmet pas : le ressenti, les détails techniques, la manière de penser quand tout se joue à la seconde près. Lors de sa préparation pour les Jeux de Paris, Florent Manaudou a confié ce qui le faisait avancer : le plaisir de nager, quitte à casser la routine avec de la musique, des challenges et de l'humour. Une prise de conscience qui est aujourd'hui au cœur du Stage 21 : comprendre ce qui rend heureux pour se donner les moyens de franchir un nouveau cap. Il est soutenu par Quentin Coton coach et préparateur mental et par Camille Gheorgiu-Coton ancienne nageuse internationale française, kinésithérapeute et spécialiste du Pilate, une méthode qui sert à renforcer les muscles profonds et qui sera appliquée lors des deux sessions de stage.



Un séjour bien rempli



La participation à Stage 21 version Tahiti est limitée à 21 nageurs (d’où le nom de l’événement) par session de trois jours à la piscine de Pater (bassin privatisé) et nul doute que la demande sera forte. Florent Manaudou et son staff, qui arriveront au Fenua le 19 octobre, seront très sollicités puisqu’outre les stages et leur participation au séminaire autour du sport, ils rencontreront les nageurs du CNP, débutants et confirmés, ainsi que ceux du Centre de Perfectionnement Polynésien (CPP) qui préparent les Jeux du Pacifique 2027 et pour lesquels les conseils d’un champion de la dimension de Florent Manaudou seront précieux.



Globalement, l’événement ambitionne de positionner Tahiti comme une destination capable d'accueillir des stages d'excellence, un territoire alliant sport, nature et culture, et un lieu propice au sport-santé et au bien-être. Il véhicule des valeurs essentielles : discipline, respect, engagement, persévérance et esprit d'équipe. Il constitue un outil d'inspiration pour la jeunesse polynésienne, en mettant en avant un modèle d'excellence accessible et humain. “Avec Stage 21, je veux offrir une expérience vraie, dans un cadre magnifique, avec du temps, de la précision, et de l’authenticité. On parlera technique, mais aussi mental, respiration, récupération… tout ce qui fait, profondément, la différence”, explique Florent Manaudou en présentation de ces sessions. Un état d’esprit qui a séduit Natalie Meynard et le bureau du Cercle des Nageurs de Polynésie.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 23 Septembre 2026 à 17:03 | Lu 227 fois



