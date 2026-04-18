

Natation – Déotille Videau rayonne aux Championnats de Polynésie

Tahiti, le 22 avril 2026 - La Fédération tahitienne de natation (FTN) a programmé ses Championnats de Polynésie 2026 en grand bassin de vendredi à dimanche derniers à la piscine Tipaerui. Avec dix titres et quatre records de Polynésie battus, Déotille Videau en a été la grande animatrice. Jules-Evan Mandilou et Naherehau Yun Teauroa ont également battus des records dans leur catégorie d’âge. Naël Roux et Sosthène Videau ont aussi marqué la compétition avec huit titres chacun.



Les Championnats de Polynésie 2026 peuvent être globalement catalogués comme un bon cru mais rien d’étonnant à cela, la natation tahitienne disposant d’un réservoir de qualité. Les tablettes des records sont régulièrement bousculées depuis le début de la saison dans toutes les catégories d’âge et cela a encore été le cas ce week-end à Tipaerui. Mais si les championnats ont été d’un bon niveau, cela tient d’abord aux performances d’une nageuse. Déotille Videau y a en effet décroché dix titres dont un en relais, mais elle a surtout battu quatre records de Polynésie. Elle avait déjà réalisé la même performance lors des Championnats de Nouvelle-Zélande par catégorie d’âge la semaine précédente mais ce week-end à Tipaerui, c’est sur d’autres distances qu’elle a fait tomber des records. Déotille Videau occupe largement désormais la grille des records féminins de Polynésie.



Déotille Videau bat un record vieux de 42 ans



La nageuse du Cercle des nageurs de Polynésie (CNP) et du Centre de performance polynésien (CPP) a amélioré les records de Polynésie du 50 m dos (31’’ 06), du 100 m dos (1’ 07’’ 13) et du 1 500 m nage libre (18’ 08’’ 27), mais c’est surtout sur 200 m nage libre qu’elle a réalisé une performance que l’on peut qualifier d’historique. Déotille Videau y a en effet signé un chrono de 2’ 08’’ 43 et amélioré un record qui datait de 1984 et qui avait été établi par Laurence Lacombe. Cette dernière, présente au bord du bassin dans son rôle de juge-arbitre, a d’ailleurs semblé émue.



Déotille Videau semble prête pour briller aux Oceania à Fidji qui auront lieu du 8 au 14 avril et où elle aura de hautes ambitions : “Je ne suis pas encore au pic de ma forme, ce qui devrait être le cas aux Oceania. Mais je ne suis déjà pas loin de mon meilleur niveau. J’ai bien marché aux Championnats de Nouvelle-Zélande et je suis encore montée en régime aux Championnats de Polynésie. Il faudra que je sois à mon meilleur niveau aux Oceania de Fidji, car je vais m’aligner sur plusieurs courses, y compris en eau libre, et je vise surtout une place en équipe de France pour les Championnats d’Europe juniors. J’espère y parvenir sur 200 m quatre nages et 50, 100 et 200 m papillon, des distances sur lesquelles je possède des chronos de haut niveau national.”



Déotille Videau s’envolera vers Fidji en compagnie de Naël Roux, Sosthène Videau et Enoa Vial, qui ont également réalisé des temps qualificatifs pour les Oceania qui auront lieu du 8 au 14 mai à Suva. Tous quatre ont démontré ce week-end qu’ils étaient en forme, Naël Roux et Sosthène Videau ont capitalisé huit titres de champions de Polynésie dont deux en relais. Le quatuor s’envolera vers Fidji dès le 28 avril pour y suivre un stage de préparation en collaboration avec les Calédoniens et les Fidjiens et sera encadré par Sylvain Roux, le cadre technique de la Fédération tahitienne de natation (FTN) et du CPP, et Françoise Clairefond, secrétaire très active de la FTN.

Les officiels en test en vue des Jeux du Pacifique 2027



Deux nageurs ont également bousculé les tablettes des records lors des Championnats de Polynésie. Un fait dont ils sont coutumiers depuis quelques mois. Jules-Evan Mandilou a battu la meilleure performance des 13 ans sur 100 m nage libre (57’’ 41) et Naherehau Yun Teauroa a amélioré celle des 15 ans sur 400 m quatre nages (4’ 53’’ 94). En exergue aussi, Hawaiki Moro et Manavai Tefaaora Mancon qui ont décroché deux titres chez les dames, Manea Teriierooitrai réalisant une performance identique chez les messieurs.



Les Championnats de Polynésie 2026 avaient valeur de test en vue des Jeux du Pacifique 2027, comme l’explique Michel Sommers, le président de la FTN : “On profite des Championnats de Polynésie pour que ce soit une compétition test pour nos officiels en vue des Jeux du Pacifique 2027. Deux cadres néo-zélandais et australien, directeurs techniques de l’Oceania, sont présents actuellement à Tahiti pour vérifier le niveau de nos officiels qui devront composer au moins 50 % du volume d’officiels lors des Jeux selon le cahier des charges du COJ (comité organisateur des Jeux, NDLR). Le niveau semble les satisfaire tant pour les chronométreurs que pour les juges-arbitres. Ils seront aussi présents la semaine prochaine lors d’une compétition en eau libre.” Nageurs et officiels prendront en effet la direction de Moorea dimanche prochain pour une compétition en eau libre.



Patrice Bastian





Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 22 Avril 2026 à 16:28 | Lu 262 fois



