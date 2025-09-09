

Natation – Déotille Videau et Naël Roux enrichissent leur palmarès

dimanche au PK 18 à Punaauia une épreuve inédite attachée à l’eau libre et baptisée Knockout Sprint 3 km. Les nageurs y ont enchaîné trois distances avec peu de temps de repos jusqu’à la finale. Déotille Videau chez les dames et Naël Roux chez les messieurs en ont ouvert le palmarès.



La natation en eau libre propose depuis quelques mois une nouvelle discipline qui a été programmée aux Championnats d’Europe en mai puis aux Championnats du monde en juillet. Dénommée Knockout Sprint 3 km, l’épreuve se distingue en trois actes sur un circuit de 500 mètres avec une première course de 1.500 mètres (trois tours) éliminatoire, une deuxième de 1.000 mètres (deux tour) également éliminatoire, les qualifiés se retrouvant en finale sur 500 mètres. La compétition est intense car le temps de récupération n’est que de 10 minutes entre chaque course.



Dimanche à Punaauia dans le cadre de l’Open Water 3, 28 hommes et neuf femmes ont participé à la première édition d’un knockout Sprint 3 km organisé localement et disputé sous un soleil radieux et dans un lagon transparent. Vingt-sept nageurs étaient donc au départ du 1.500 mètres hommes, les 16 premiers se qualifiant pour le 1.000 mètre, puis huit pour la finale à l’issue du 1.000 mètre. Les ténors locaux de l’eau libre tels Naël Roux, Sosthène Videau et Enoa Vial sont parvenus en finale tout comme Steven et Paol Lorzil, Naherehau Yun Teauroa, Paolo Grolli et Haunoa Sommers. Après avoir géré ses 1.000 mètres en finissant cinquième, Naël Roux ne laissait pas planer le suspense en finale et couvrait toute la distance en tête pour s’imposer en 7’ 14’’. Enoa Vial et Sosthène Videau complètaient le podium. Les chronos étaient secondaires, l’essentiel étant de toujours bien figurer au classement au fil des courses.

Cap sur la Nouvelle-Zélande



Neuf engagées chez les féminines et donc peu de suspense quant à l’identité des huit finalistes qui ne seront que six, à la suite des abandons. Les dames ont tout de même enchaînées 1.500, 1.000 puis 500 mètres et peu de suspense également en ce qui concerne la lauréate féminine. Déotille Videau a logiquement dominé l’épreuve en remportant la finale en 8’06’’ devant Heïdi Mazeyrie et Hawaiki Moro.



Cette première édition du Knockout Sprint a plu comme le confirme Naël Roux : “J’aime bien cette nouvelle formule car on est quasiment toujours sur du sprint et je trouve que ça redonne du fun à l’eau libre par rapport aux habituelles longues distances qui peuvent être lassantes pour les nageurs et pour le public. Il faut savoir gérer l’épreuve car on enchaîne trois distances avec peu de repos entre chaque et même si les distances se réduisent, il faut garder des réserves jusqu’à la finale. J’ai fait la différence dans la deuxième partie du 500 mètres mais j’ai dû m’accrocher pour garder les autres à distance car j’ai une petite tendinite à l’épaule. Même si c’était de l’eau libre, c’était une bonne préparation avant le départ en Nouvelle-Zélande où on nagera en bassin. Ça nous a fait travailler le demi-fond et ça nous a permis de nous mettre en mode compétition.”



Une délégation tahitienne s’envole lundi en direction d’Auckland où elle participera aux Championnats de Nouvelle-Zélande en petit bassin du 20 au 26 septembre. Seront du voyage neuf membres du Centre de performance polynésien (CPP) : Déotille Videau, Naël Roux, Sosthène Videau, Enoa Vial, Paolo Grolli, Paol Lorzil, Naherehau Yun Teauroa, Malachay Adams et Toahei Tihoni. Rainui Chenon et Ohana Sommers font aussi le voyage sous les couleurs de l’OLP. L’objectif du déplacement : préparer les Championnats de France benjamins et juniors qui auront lieu en décembre.



Retour en bassin pour le prochain rendez-vous local, le 27 septembre à la piscine Pater avec le Meeting Aito 2.



Patrice Bastian

Résultats des finales

Dames

1re Déotille Videau (CNP)

2e Heïdi Mazeyrie (OLP)

3e Hawaiki Moro (OLP)

4e Manavai Tefaaora Mançon (CNP)

5e Solène Bernagout (IMua)

6e Ahinavai Ng Fok (OLP)



Messieurs

1er Naël Roux (CNP)

2e Enoa Vial (CNP)

3e Sosthène Videau (CNP)

4e Steven Lortzil (OLP)

5e Paol Lorzil (OLP)

6e Naherehau Yun Teauroa (OLP)

7e Paolo Grolli (CNP)

8e Haunoa Sommers (OLP)

