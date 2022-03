Narai Atger s'offre la première Arii Nui Va'a Race

Tahiti, le 20 mars 2022 - Le 'aito de Shell Va'a, Narai Atger, a remporté dimanche au parc Vairai la première édition de la Arii Nui Va'a Race, organisée par des étudiants de DUT. Sur un parcours de 23 km (Vairai-Papeete-Taapuna-Vairai), le natif de Taha'a a devancé Revi Thong Sing et Hotuiterai Poroi. Chez les juniors, un autre rameur des jaunes de Fare Ute, Kéoni Sulpice, a remporté la course.



À une semaine du Marathon Polynésie la 1ère, premier grand rendez-vous de l'année en V6, c'est un challenge osé que les étudiants de deuxième année de DUT Techniques de commercialisation ont tenté de relever dimanche, au parc Vairai, en organisant la première édition de la Arii Nui Va'a Race. Si on était loin de l'engouement de la Taaroa Race et de ses 136 inscrits en senior hommes, les étudiants de l'UPF ont tout de même réussi à attirer quelque cadors du va'a hō'ē, avec la présence de deux Shelliens, Narai Atger et Kéoni Sulpice, de Hotuiterai Poroi, Revi Thong Sing ou encore Kevin Kouider, vainqueur justement de la Taaroa Race le mois dernier.



En sénior hommes, les 'aito se sont affrontés sur un parcours de 23 km entre le parc Vairai, la passe de Papeete, Taapuna et une arrivée sur cette même plage de Vairai. Et sous une chaleur accablante, Narai Atger a dominé les débats et a bouclé les 23 km de course en un peu plus d'une heure et demie d'efforts. Le rameur de Shell Va'a a ainsi devancé de quelques secondes Revi Thong Sing. Le barreur du Team Air Tahiti Va'a, Hotuiterai Poroi, a complété le podium de cette première édition de la Arii Nui Va'a Race.



Coup double pour les jaunes de Fare Ute avec la victoire également de Kéoni Sulpice en juniors. Ce dernier a pris le meilleur sur Temauiarii Tauraa et Taimanu Maitere.