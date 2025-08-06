

Narai Atger domine la Ihilani Hoe

Tahiti, le 31 août 2025 - Le club Ihilani Va’a a organisé samedi la Ihilani Hoe, une course V1 marathon dont les parcours étaient fixés entre la baie de Taaone et Arue ou Mahina selon les catégories. Dans la catégorie reine des seniors hommes, Narai Atger s’est largement imposé en bouclant les 18 km en 1 h 23’ 23’’.



Steeve Teihotaata et Keoni Sulpice ont complété le podium. Nateahi Sommer a survolé la principale course féminine. La Ihilani Hoe créée en 2020 mais qui n’avait pu être organisée en 2024 par le club de Ihilani Va’a pour cause d’embouteillage dans le calendrier fédéral y a retrouvé sa place samedi. Premier rendez-vous depuis la brillante campagne tahitienne aux Championnats du monde marathon au Brésil à la mi-août, l’événement a attiré du monde avec près de 250 participants toutes courses confondues, le plateau étant relevé chez les hommes avec la présence de quasiment tous les ténors du V1. Les jeunes poussins et benjamins ont ouvert le programme en début de matinée avec des courses organisées dans la baie de Taaone puis les ainés, des cadets aux vétérans, ont pris le relais sur des parcours menant à Arue ou Mahina selon les catégories d’âge et sur des distances qui variaient entre 5 et 18 km. Les conditions étaient calmes avec un faible vent ce qui a pesé sur les organismes compte tenu de la forte chaleur.



La course reine mettant en scène les juniors, seniors, et vétérans hommes 40 et 50 ans sur 18 km étaient lancée à 10 h 30, mais ce fut un faux départ, car nombre de rameurs n’ont pas respecté la marque d’alignement des bouées. Le deuxième départ était donné à 10 h 40 et si l’alignement n’était pas totalement respecté par quelques va’a, les organisateurs ont laissé la course se lancer. Le peloton était dense avec un paquet de 115 rameurs ce qui n’a pas empêché les ténors de la catégorie senior de se dégager rapidement avec plusieurs Shelliens en tête de course.

Narai Atger et Nateahi Sommer de bout en bout



Mais c’est bien un rameur de Toa Tai Va’a qui pointait en tête après un kilomètre de course. Narai Atger, un ancien shellien qui rame pour OPT Va’a cette saison bien que licencié à Toa Tai Va’a, dictait le rythme devant et si l’on pouvait penser qu’il ne tiendrait peut-être pas la distance, ce ne fut nullement le cas. Au demi-tour de Muriavai, il possédait déjà une avance appréciable et si la descente vers le Taaone s’annonçait difficile avec un faible vent arrière, une petite houle et surtout une forte chaleur, Narai Atger ne lâchait rien et augmentait au contraire régulièrement son avance. Il passait la ligne d’arrivée en vainqueur et bouclait les 18 km en 1 h 23’ 23’’ signant un deuxième succès sur l’épreuve après celui de 2022.



Suspense en revanche derrière le leader car 7 ou 8 rameurs étaient encore en course pour les places d’honneur à mi-parcours. Steve Teihotaata se montrait le plus costaud dans la descente pour prendre la deuxième place à 28 secondes du vainqueur. Keoni Sulpice complétait le podium en 1 h 24’ 15’’. Lonomahiki Teururai s’imposait en vétérans 40 ans en 1 h 27’ 56’’ devant Manutea Owen et Tyron Hart.



La course dame longue de 15 km avec demi-tour devant la Pointe Vénus a confirmé la grande forme et le potentiel de Nateahi Sommer. La championne du monde junior au Brésil, rameuse de Tumu Nui, a parcouru la distance en solitaire loin devant l’adversité. Elle terminait en 1 h 27’ 00’’, Marguerite Temaiana faisant deuxième à 1’ 02’’devant Naniloa Arai. À souligner également la solide performance de Mahinatea Lorfevre qui s’est imposé en vétéran 50 ans en 1 h 29’ 48’’.

Une belle journée de va’a



La remise des prix a clôturé le programme avec remise de médailles et d’enveloppes pour un prize money global de 400 000 francs. Satisfaction pour Vaimiti Maoni, une référence du va’a féminin, trésorière de Ihilani Va’a et animatrice de la journée samedi qui propose son bilan de la rencontre :“On organise notre course plutôt début août d’habitude pour avoir plus de jeunes pendant les vacances scolaires mais la fédération nous a programmé fin août après les Championnats du monde au Brésil. On est plutôt satisfaits de la participation aujourd’hui avec environ 250 rameurs. Quasiment tous les ténors en V1 étaient présents et on a notamment enregistré une belle participation des Shelliens. Il a fait un peu chaud pour les rameurs et il y eu un peu de casse chez les hommes mais ce fut quand même une belle journée de va’a et on en tire un bilan très positif.”



Samedi prochain, place à la Super Tahoe à Mahina toujours en V1 marathon.



Patrice Bastian

Résultats

Les podiums

Seniors hommes (18 km)

1er Narai Atger (Toa Tai Va’a) 1 h 23’ 23’’

2e Steeve Teihotaata (Pirae Va’a) 1 h 23’ 51’’

3e Keoni Sulpice (Shell Va’a) 1 h 24’ 15’’



Juniors hommes (18 km)

1er Mouarinui Pani (Shell Va’a) 1 h 28’ 51’’

2e Tane Mu Wong (Papara Toa Va’a) 1 h 30’ 01’’

3e Hookipa Van Bastolaer (Mataiea Va’a) 1 h 31’ 13’’



Vétérans hommes 40 ans (18 km)

1er Lonomahiki Teururai (EDT Va’) 1 h 27’ 56’’

2e Manutea Owen (Matairea Hoe) h 28’ 13’’

3e Tyron Hart (Moua Papara) 1 h 30’ 19’’



Seniors dames (15 km)

1re Nateahi Sommer (Tumu Nui-Junior) 1 h 27’ 00’’

2e Marguerite Temaiana (Paea Va’a-V 40) 1 h 28’ 02’’

3e Naniloa Arai (Ihilani Va’a) 1 h 30’ 09’’

