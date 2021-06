Nahiti lauréat de l'appel à projets du Plan innovation Outre-mer

Le fenua se positionne comme l'un des territoires leader en matière de recherche et d'innovation en Outre-mer. Dans un communiqué, diffusé vendredi, l'Université de la Polynésie française indique que le projet Nāhiti (Nouvelles ApprocHes pour l'Innovation et la Technologie dans les Iles de Polynésie française) est lauréat de l'appel à projets lancé par le Plan innovation Outre-mer."Ce projet transversal a pour objectif la structuration d’un véritable écosystème de l’innovation", précise l'UPF. Nāhiti fédère ainsi autour de l'UPF l'ensemble des partenaires du consortium RESIPOL , l'Etat via le haut-commissariat, le Pays au travers de la délégation à la recherche de la Polynésie française, mais aussi des acteurs économiques (la CCISM et notamment son incubateur PRISM, le Cluster Maritime, et la FrenchTech Polynésie) ainsi que l’université de Montpellier en tant que partenaire.En rassemblant toutes les forces vives de la recherche et de l'innivation, le projet Nāhiti permettra au territoire de trouver les réponses pour s’adapter aux évolutions climatiques, environnementales, numériques, etc.