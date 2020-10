N-Calédonie: Sébastien Lecornu inaugure à Nouméa une "Place de la paix"

Nouméa, France | AFP | jeudi 29/10/2020 - Une "Place de la paix", d'où la statue d'un personnage controversé de l'histoire coloniale sera déplacée pour être remplacée par une statue de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Tjibaou, a été inaugurée jeudi à Nouméa, en présence du ministre des Outre-mer, a constaté l'AFP.



"Notre histoire est bien un tout, il n'est pas question ici, comme l'a très justement énoncé le président de la République, d'effacer des traces ou des noms de l'histoire, pas plus que de déboulonner des statues", a expliqué Sonia Lagarde, maire non indépendantiste de Nouméa, évoquant "un geste de mémoire commune".



Elle a fait cette déclaration entourée du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, de Marie-Claude Tjibaou, veuve du leader kanak, et d'Isabelle Lafleur, fille de l'ancienne figure loyaliste et devant un parterre de dirigeants, représentant quasiment tout l'échiquier politique local.



Face à la mairie, en plein coeur de Nouméa, Mme Lagarde a indiqué que le square Olry, où se dresse depuis plus d'un siècle la statue du gouverneur Jean-Baptise Olry qui organisa la répression dans le sang de la première révolte kanak en 1878, s'appellerait désormais "Place de la paix".



D'ici 18 mois, s'y dressera une statue en bronze représentant la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou lors de la signature en 1988 des accords de Matignon, qui mirent fin à plusieurs années de guerre civile, tandis que l'effigie du gouverneur Olry "trouvera désormais sa place dans les jardins du musée de la ville de Nouméa", accommpagné d'un texte historique.



A plusieurs reprises, des mouvements indépendantistes avaient souhaité "son déboulonnement".



Cette cérémonie est intervenue alors que Sébastien Lecornu est en Nouvelle-Calédonie pour tenter d'apaiser les tensions et de nouer le dialogue après le deuxième référendum sur l'indépendance du 4 octobre, qui a vu l'écart entre non indépendantistes (53,3%) et indépendantistes (46,7%) se resserrer par rapport au premier scrutin de 2018 (56,7%/43,3%).



Regrettant que "trop de personnes aujourd'hui sur le Caillou ne connaissent pas suffisamment cette histoire récente", M.Lecornu a salué deux hommes, qui ont fait preuve "de dépassement", comme un appel à leurs successeurs à faire de même.



Son séjour, qui devait s'achever jeudi soir, a été prolongé afin "de poursuivre les consultations sur l'avenir politique" de l'archipel, en cours de décolonisation.