Myron Mataoa apporte son soutien au Tahoera'a Huira'atira

PAPEETE, le 13 avril 2018. L'ancien représentant UPLD à l'assemblée Myron Mataoa est venu afficher à Arue son soutien au Tahoera'a Huira'atira.



Le parti orange s'est félicité jeudi sur les réseaux sociaux de la venue de l'ancien proche d'Oscar Temaru et du membre de l'Académie tahitienne. "Mauruuru Myron Mataoa d'apporter ton soutien au Tahoeraa Huiraatira et d'être présent ce soir à la réunion publique de Arue", peut-on lire sur la page Facebook du parti qui a choisi pour tête de liste Geffry Salmon.



Contacté Myron Mataoa explique : "Cela fait longtemps que je ne suis plus avec l'UPLD. Le Tahoera'a Huira'atira est venu me chercher pour que j'assiste aux réunions publiques. Jeudi soir, j'étais à Arue. Samedi, je serai à Moorea. J'ai accepté car leur programme pour les élections est un bon programme. Il y a tout ce qu'il faut pour aider la population, ceux qui sont dans la pauvreté".





Oscar Temaru n'a pas souhaité effectuer de commentaires sur ce ralliement.

En 2014, Myron Mataoa avait soutenu Michel Buillard aux élections municipales