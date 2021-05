Myriam Tuheiava, Miss Tahiti 1989

TAHITI, le 12 mai 2021 - Garçon manqué, elle a obtenu son baccalauréat très tôt. Elle a démarré des études de lettres puis a saisi une opportunité à l’OPT où elle travaillait lorsqu’elle est devenue Miss Tahiti, en 1989. Elle n’a pas souhaité changer de vie, mais a répondu à toutes les sollicitations.



Ce sont des amies de sa mère et des collègues qui l’ont encouragée à se présenter au concours de Miss Tahiti. Myriam Tuheiava reconnaît sans complexe qu’elle était " un véritable garçon manqué ". Elle se rappelle " grimper aux arbres " et n’avait donc pas songé à une telle aventure. " Ce n’était pas une ambition. Je n’avais aucune idée de ce que cela représentait. "



Bachelière très jeune, elle a entamé des études de lettres à l’université de la Polynésie française avant de saisir une opportunité à l’OPT. " Je travaillais donc là-bas quand j’ai été élue ", précise-t-elle. Cette année-là, en 1989, l’élection avait lieu à l’hôtel Tahiti. Il y avait eu trois passages au cours desquels " j’étais très mal à l’aise, c’était un exercice compliqué pour moi !" Lors de l’annonce des résultats, les prétendantes n’étaient pas sur scène. Myriam Tuheiava se trouvait précisément dans sa chambre. Elle a entendu " un brouhaha ", suggérant que le jury avait fait son choix. Et, au milieu de ce brouhaha, " j’ai entendu qu’on criait mon prénom. On est venu me chercher pour me mettre sur la première place du podium ." " J’ai été véritablement prise de court, je ne m’y attendais vraiment pas du tout ."



Des rencontres intéressantes



Cette élection lui a donné " l’honneur " de rencontrer Michel Rocard, Premier ministre de François Mitterrand, qui venait de signer les accords de Matignon. Elle a été reçue par Alexandre Léontieff, alors président du gouvernement. Se décrivant comme " un peu rentre dedans ", elle dit avoir eu l’opportunité avec ces hommes de " discuter de choses vraiment intéressantes ".



Myriam Tuheiava a fait beaucoup de mannequinat, ce qui lui a permis de prendre en charge des projets personnels, de s’assumer. " J’ai toujours exercé des métiers d’hommes, il a donc fallu que j’apprenne à me faire respecter. " La confiance acquise grâce à son aventure, ses rencontres a participé à construire la vie professionnelle qu’elle avait souhaitée.



Elle n’a pas changé de vie à la suite de l’élection. C’est la raison pour laquelle, elle n’a pas souhaité participer à l’élection miss Asie Pacifique qui se déroulait à Hong-kong. Car elle aurait eu à vivre un an là-bas en cas de victoire et elle n’y était pas disposée. Néanmoins, elle est restée disponible tout au long de l’année, répondant aux diverses sollicitations.