

Municipales, les modalités du scrutin

Tahiti, le 10 mars 2026 - Dans un communiqué envoyé ce mardi, le haut-commissariat confirme la fixation des horaires des élections municipales des 15 et 22 mars. Le scrutin sera globalement ouvert de 8 heures à 18 heures dans l’ensemble des communes de Polynésie française. Cependant, plusieurs communes ont demandé des aménagements.





Ainsi, aux Îles du Vent, la fermeture aura lieu à 19 heures à Arue, Hitia’a o te Ra, Moorea-Maiao, Paea, Papeete, Punaauia, Taiarapu-Est et Taiarapu-Ouest et à 20 heures à Faa’a.



Aux Îles Sous-le-Vent, le scrutin sera clos à 19 heures à Taputapuātea et Uturoa et se poursuivra jusqu’à 20 heurs à Bora Bora.



Aux Australes, à l’exception de Rurutu où les opérations se poursuivront jusqu’à 19 heures, toutes les communes fermeront à 18 heures.



Aux Marquises, les élections débuteront à 7h30 pour se terminer à 18 heures.



Enfin, aux Tuamotu-Gambier, l’élection débutera à 7 heures du matin pour se terminer à 19 heures.



Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les électeurs devront présenter au président du bureau, au moment du vote, un titre permettant de justifier de leur identité en application de l’article R. 60 du code électoral.

Justificatifs d’identité acceptés Les titres acceptés sont la carte nationale d'identité, le passeport, la carte délivrée par la caisse locale administrant le régime de base de protection sociale avec photographie, la carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, la carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie, la carte d'identité de fonctionnaire de l'État avec photographie, la carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires, le permis de conduire sécurisé conforme au format “Union européenne” ou, jusqu'au 19 janvier 2033, le permis de conduire rose cartonné édité avant le 19 janvier 2013, le permis de chasser avec photographie, délivré par l’autorité compétente localement en matière de permis de chasse ou un récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure. La carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'État, la carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire sont aussi prises en compte.



Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’électeur n’est pas tenu de présenter une pièce d’identité. Il convient simplement au président du bureau de vote de constater qu’il connaît la personne qui se présente ou, à défaut, d’obtenir son identité par tout moyen à sa convenance.



Les professions de foi consultables malgré la grève



À l’occasion des élections municipales des 15 et 22 mars, les électeurs des communes de plus de 2 500 habitants reçoivent les professions de foi et les bulletins de vote des candidats de leurs communes. Eu égard au mouvement social en cours au sein des services de l’Office des postes et télécommunications (OPT), “certaines enveloppes pourraient ne pas être distribuées ou subir des retards importants de distribution”, prévient le haut-commissariat.



Pour les électeurs qui n’auraient pas reçu leurs plis contenant la propagande électorale, ces dernières peuvent être consultée en ligne sur le site https://programme-candidats.interieur.gouv.fr/ ou peuvent se rendre à la mairie de leur commune pour récupérer cette même propagande électorale.



Les bulletins de vote seront, quant à eux, disponibles dans les bureaux de vote, comme habituellement. À l’occasion des élections municipales des 15 et 22 mars, les électeurs des communes de plus de 2 500 habitants reçoivent les professions de foi et les bulletins de vote des candidats de leurs communes. Eu égard au mouvement social en cours au sein des services de l’Office des postes et télécommunications (OPT), “certaines enveloppes pourraient ne pas être distribuées ou subir des retards importants de distribution”, prévient le haut-commissariat.Pour les électeurs qui n’auraient pas reçu leurs plis contenant la propagande électorale, ces dernières peuvent être consultée en ligne sur le site https://programme-candidats.interieur.gouv.fr/ ou peuvent se rendre à la mairie de leur commune pour récupérer cette même propagande électorale.Les bulletins de vote seront, quant à eux, disponibles dans les bureaux de vote, comme habituellement.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 10 Mars 2026 à 16:23 | Lu 199 fois



