Municipales à Papeete : le Taatiraa No Te Hau soutient Rémy Brillant

Tahiti, le 3 juin 2025 - Le Taatiraa No Te Hau entre en campagne aux côtés de Rémy Brillant, qu’il soutiendra pour les municipales à Papeete. Le mouvement voit en lui un candidat du consensus, alliant "compétence et proximité".



Réuni en assemblée générale le samedi 31 mai, le Taatiraa No Te Hau a officialisé son soutien à Rémy Brillant pour les élections municipales à Papeete. Son président, Charles Fong Loi, a salué une candidature de "renouveau, de rassemblement et d’efficacité". Présenté comme un homme de consensus, Remy Brillant incarne selon le mouvement un équilibre entre maîtrise des dossiers municipaux et écoute citoyenne. Le Taatiraa mobilisera ses équipes pour faire gagner ce projet. "Dans cette dynamique, le Taatiraa No Te Hau s’engage pleinement dans la campagne électorale à ses côtés. Nos équipes, nos militants et notre expérience seront mobilisés pour faire gagner un projet au service de tous", affirme le parti dans un communiqué.



Rédigé par Thibault Segalard le Mardi 3 Juin 2025 à 17:52 | Lu 176 fois