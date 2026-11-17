

Mumuvai fermée aux entreprises jusqu’en janvier

Tahiti, le 17 novembre 2026 - La décharge contrôlée de Mumuvai à Faa’a est temporairement fermée aux entreprises de la commune. Seuls les camions de la commune et les particuliers domiciliés à Faa’a peuvent encore y déposer leurs déchets. La commune avance que le site est “surchargé” et que des pistes sont actuellement étudiées pour diminuer certains déchets, sans quoi d’ici deux ans, Mumuvai devra “fermer définitivement pour tout le monde”.



Depuis le 10 novembre, les “apports directs de déchets des professionnels à la décharge de Mumuvai” sont suspendus. L’arrêté municipal prévoit la fin de cette suspension au plus tard le 1er janvier prochain avec l’entrée en vigueur de “nouvelles règles d’accès au site”. Mais la commune de Faa’a prévoit tout de même une prolongation de cette suspension si les nouvelles règles “ne sont pas encore en place”. Le site reste accessible aux particuliers domiciliés à Faa’a, avec notamment un justificatif de résidence.



Le chef du service public à caractère industriel et commercial (Spic) déchets de Faa’a, Yann Tuhoe, a recensé 140 entreprises basées à Faa’a et inscrites sur leur listing. Ces dernières savent que si elles génèrent des déchets “en dehors de la commune”, ils ne seront “pas acceptés” à Mumuvai.



Et depuis la semaine dernière, Yann Tuhoe et son équipe sensibilisent les gérants de société qui étaient “un petit peu inquiets sur cette fermeture temporaire”, précise Yann Tuhoe. L’occasion aussi pour la commune, ajoute-t-il, “de revoir un peu nos conditions de réception des déchets provenant des professionnels”.



“À cette allure (…) on ferme définitivement pour tout le monde”



Yann Tuhoe explique que “le site est surchargé et qu’en l’espace d'à peu près six mois, il y a une augmentation significative d'à peu près 3 000 m3 de déchets qui sont arrivés. C’est un apport assez conséquent, raison pour laquelle cet arrêté a été pris”.



Il alerte sur les conséquences d’une telle évolution : “À cette allure, en l'espace de moins de deux ans, on ferme définitivement pour tout le monde”. Ce qui, pour Yann Tuhoe, n’est “pas envisageable”, surtout avec les 30 000 habitants. “Cela va être très compliqué”, dit-il, soulignant que la gestion des déchets relève de la compétence des communes.



Il insiste sur le fait que cet arrêté n’a pas été pris “à la légère”. Les entreprises sont leurs “plus gros apporteurs de déchets”, notamment pour les matériaux issus de la démolition et la construction, comme les gravats, la terre et les déchets verts.



Il ajoute que sans cette suspension, “on aurait été obligé de fermer l’entrée de Mumuvai aussi bien aux administrés qu’aux véhicules de la commune et on ne peut pas se permettre de faire cela”.



En attendant la réouverture du site, ce dernier travaille déjà sur des solutions avec des juristes. “On voit ce qu'on pourrait éventuellement proposer comme solutions alternatives pour pallier cette fermeture temporaire. Notamment, pourquoi ne pas prévoir des quotas par type de déchets, c'est quelque chose qui serait envisageable”. Mais en attendant, pour Yann Tuhoe, la priorité est de “pouvoir rouvrir au 1er janvier et même avant si possible”.



“Des rondes un peu plus poussées”



Mais “une des craintes” du chef de service du Spic Déchets, c’est que “l’on se retrouve avec des dépôts sauvages un peu partout. Et c'est pour cela que l’on travaille étroitement avec la police municipale de la commune de Faa’a, qui dispose d'une brigade environnementale”.



Il explique que les mūto’i effectueront des “rondes un peu plus poussées, surtout dans les coins chauds où on a l’habitude d’avoir des dépôts sauvages. On ne va pas se mentir, c'est une des plus grosses craintes”.



Mais Yann Tuhoe préfère être positif et assure qu’après avoir expliqué aux entrepreneurs la situation, ces derniers ont été “compréhensifs”. Il ajoute aussi que les déchets verts, eux, ne devraient même pas se retrouver à Mumuvai et devraient être valorisés. “Donc, à eux, peut-être, de trouver une alternative en interne, en attendant que nous, on puisse proposer une solution qui soit pérenne aussi bien pour eux que pour nous”.



Il invite d’ailleurs les administrés de Faa’a à “être vigilants et à signaler les dépôts sauvages, en leur envoyant des photos et de ne pas se mettre en danger en allant à l'affrontement directement avec les personnes impliquées, mais contacter la police municipale qui fera le nécessaire”.



Rappelons d’ailleurs que le code de l’environnement interdit le brûlage à l’air libre. Il est également interdit d’abandonner ou de déposer les déchets en dehors des lieux dédiés. Le contrevenant peut être mis en demeure par le Pays ou la commune et devra retirer ses déchets. Il peut également être exposé à des sanctions pénales allant jusqu’à 2 ans de prison et à une amende jusqu’à 8,9 millions de francs.

Des changements au niveau de la balance à Mumuvai “Actuellement, la balance est utilisée par les véhicules de la commune car lorsque le site en bas est un petit peu saturé, les agents viennent directement faire leur pesée ici. On a pour projet de faire un accès unique pour tous les véhicules, que ce soit les véhicules de la commune, des administrés ou des entreprises. On a pour projet également d'installer des bureaux conteneurs attenants à la balance, pour être au plus près déjà des administrés et des entreprises qui vont venir faire leurs dépôts.



Le système est très simple : on fait un calcul de ce qui est affiché sur la balance avec ce qui est mis en information sur la carte grise, sur le poids vide et on fait une soustraction entre le poids vide et le poids affiché et on saura le poids des déchets qui seront déposés. La balance a été étalonnée il y a moins d'un mois.”

“Des méthodes de traitement plus à la pointe de la technologie” “Avec notre juriste, on travaille sur des cadres réglementaires par rapport aux évolutions, ici à Mumuvai, mais je ne peux pas en dire plus pour l’instant. De toute manière, on a déjà un cadre réglementaire qui est lié au Code de l'environnement avec la Direction de l’environnement (Diren).



On a une autorisation pour exploiter le site en tant que décharge contrôlée où on a différents indicateurs, notamment les indicateurs d'odeur. Des moyens sont mis en place pour gérer cet indicateur-là.



Il y a aussi le côté traitement de tout ce qui est lixiviat, avec une lagune de rétention un peu plus bas, où tous ces liquides sont récupérés. Et régulièrement, des prélèvements sont faits pour vérifier si la nappe phréatique n’a pas été touchée.



On a une autorisation pour deux ans, et la Diren est censée faire des contrôles avant la reconduction de cette autorisation. Sur chaque autorisation, il y a des observations qui sont apportées et la Diren vérifie si on a suivi les observations et pour le moment, on est dans les normes.



Il y a des choses qui vont bouger, notamment sur des méthodes de traitement qui seront un peu plus adaptées, plus à la pointe de la technologie. On essaie de travailler ça en partenariat avec le Pays et l'État.”

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 17 Novembre 2026 à 17:30 | Lu 422 fois



