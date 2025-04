Motu de Faratea : un chemin qui passe mal

Tahiti, le 15 avril 2025 – Il y a quelques jours, des promeneurs ont découvert avec stupéfaction que le petit motu qui jouxte le quai de Faratea avait été relié à la plage, privant les baigneurs du “lagon bleu”. Il s’agit d’un chemin de chantier temporaire, en lien avec les travaux de la zone biomarine.





Le week-end dernier, alors qu’il effectuait sa promenade matinale hebdomadaire avec ses chiens, Bernard Begliomini a découvert le nouveau visage du motu de Faratea, relié à la plage par un chemin de chantier obstruant la circulation de l’eau.



“En arrivant, j’ai été sidéré ! C’était une superbe piscine naturelle. D’ailleurs, les gens du coin surnomment ce site le ‘lagon bleu’. À l’heure où l’on parle beaucoup d’écologie et de préservation de l’environnement, ce type de chantier m’interpelle. On n’est pas contre le développement de la Presqu’île, mais on aimerait bien être un peu plus informés par rapport aux projets. Pour ce site, quelles seront à terme nos possibilités d’accès et pourrons-nous retrouver ce joyau dans son état d’origine ?”, s’interroge-t-il, considérant ce lieu comme “l’un des rares endroits préservés encore accessibles à la Presqu’île”.



​Un “désastre” et des questions

Partagées sur les réseaux sociaux,



Plusieurs services du Pays et prestataires sont impliqués dans l’installation du futur lotissement aquacole Aruhotu. Malgré plusieurs relances auprès du service de communication de la présidence, nous ne sommes pas parvenus à joindre la Direction des ressources marines (DRM) à ce sujet, ni Grands Projets de Polynésie (G2P). Sur place, il nous a toutefois été indiqué qu’il s’agissait d’un “chemin de drague provisoire”, réalisé il y a une quinzaine de jours en vue des opérations de mise en place d’une partie des canalisations de captage et de rejet d’eau de mer, dont l’assemblage touche à sa fin dans la baie de Phaëton. Le motu devrait retrouver sa liberté “avant la fin de l’année”, mais avec quelles garanties de remise en état ?

Partagées sur les réseaux sociaux, ses inquiétudes quant à ce “désastre” ont trouvé un écho retentissant, suscitant l’indignation de nombreux riverains et habitués. L’association Mama Natura, qui organisait au même moment un ramassage de déchets au quai de Faratea, a saisi la Direction de l’environnement (Diren) et la commune de Taiarapu-Est pour “comprendre ce qui se passe là-bas et s’il y a bien eu une étude d’impact environnemental”.Plusieurs services du Pays et prestataires sont impliqués dans l’installation du futur lotissement aquacole Aruhotu. Malgré plusieurs relances auprès du service de communication de la présidence, nous ne sommes pas parvenus à joindre la Direction des ressources marines (DRM) à ce sujet, ni Grands Projets de Polynésie (G2P). Sur place, il nous a toutefois été indiqué qu’il s’agissait d’un “chemin de drague provisoire”, réalisé il y a une quinzaine de jours en vue des opérations de mise en place d’une partie des canalisations de captage et de rejet d’eau de mer, dont l’assemblage touche à sa fin dans la baie de Phaëton. Le motu devrait retrouver sa liberté “avant la fin de l’année”, mais avec quelles garanties de remise en état ?

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 15 Avril 2025 à 17:38 | Lu 968 fois