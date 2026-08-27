

Motu Nao : le nouveau roman catastrophe de Patrick Chastel

Tahiti, le 23 septembre 2026 - Patrick Chastel continue d'écrire encore et encore sur les Marquises, cet archipel qu'il aime par-dessus tout. Son nouveau livre Motu Nao édité chez 'Api Tahiti, sorti début septembre, est une nouvelle fois une ode à la Terre des hommes.



Le nom de Motu Nao, ce rocher isolé au large de l'archipel, “veut dire englouti, disparu”, décrit l'écrivain. C'est autour de cet épisode de l'histoire des Marquises que



L'intrigue s'ouvre à Fatu Iva, dans le groupe sud de l’archipel, où une expédition scientifique découvre une anomalie sous-marine qui provoque l'irruption d’un volcan sous-marin. Derrière la fiction se dessine un sujet réel : le risque de tsunami en Polynésie française. Que se passerait-il aujourd'hui si un événement majeur touchait à nouveau les côtes ? C'est là que le livre ouvre une réflexion sur la fragilité des îles polynésiennes face aux forces de l'océan. Le nom de Motu Nao, ce rocher isolé au large de l'archipel, “veut dire englouti, disparu”, décrit l'écrivain. C'est autour de cet épisode de l'histoire des Marquises que Patrick Chastel a construit son nouveau roman, entre aventure, mémoire et histoire polynésienne.L'intrigue s'ouvre à Fatu Iva, dans le groupe sud de l’archipel, où une expédition scientifique découvre une anomalie sous-marine qui provoque l'irruption d’un volcan sous-marin. Derrière la fiction se dessine un sujet réel : le risque de tsunami en Polynésie française. Que se passerait-il aujourd'hui si un événement majeur touchait à nouveau les côtes ? C'est là que le livre ouvre une réflexion sur la fragilité des îles polynésiennes face aux forces de l'océan.

“Mettre des pièges pour les animaux, presser la bourre de coco”... L'idée de départ était de faire resurgir le volcan et de laisser la mer déborder, dans un archipel où les tremblements de terre n'ont pas manqué. Dans Motu Nao, l'écrivain mêle littérature, histoire et géographie. Après la catastrophe, les personnages doivent renouer avec la manière de vivre des tout premiers hommes qui ont découvert les Marquises, avec des moyens précaires : “mettre des pièges pour les animaux, presser la bourre de coco”, détaille l'écrivain. Le récit s'arrête à “l'arrivée des secours”, confie l'auteur.



Pour ce professeur à la retraite, c'est un nouveau thriller après une quarantaine d'ouvrages : nouvelles, légendes, biographies, littérature jeunesse ou encore romans historiques, dont Les Crânes de la vallée perdue, chez 'Api Tahiti. Violaine Broquet Pratique : Prochaines dédicaces : salon du livre : Du 15 au 18 octobre 2026 à l’esplanade basse de To'atā et Maison de la Culture, Papeete / le 31 octobre au Carrefour de Faaa.

Rédigé par Violaine Broquet le Mercredi 23 Septembre 2026 à 17:33 | Lu 319 fois



