Motoneige au Québec: une nouvelle tragédie évitée de justesse

Montréal, Canada | AFP | dimanche 02/02/2020 - Un nouvel accident meurtrier de motoneige a été évité de justesse samedi au Québec, une dizaine de jours après la tragédie qui a coûté la vie à un groupe de Français et à leur guide canadien.



Une dizaine de personnes participaient à une randonnée à motoneige sur le lac Magog - à 140 km à l'est de Montréal - lorsque six d'entre elles sont tombées dans l'eau, a indiqué dimanche à l'AFP Martin Pomerleau, des pompiers de Magog.

L'accident s'est produit samedi soir. Lorsque les secours sont arrivés, quatre motoneigistes avaient pu sortir de l'eau ou être aidés par leurs compagnons, mais deux autres étaient encore en difficulté dans l'eau.

Ces deux personnes ont été repêchées et hospitalisées pour hypothermie, mais leur vie n'est pas en danger, a précisé M. Pomerleau.

"Tout le monde tombait dans l'eau. Ça criait. C'était l'enfer", a raconté à la télévision de Radio Canada Keven Gagnon, qui s'est porté au secours des motoneigistes.

"J'ai rampé jusque sur le bord (...). Je tirais puis je rampais. La glace bougeait sous moi, ça craquait", a-t-il ajouté.

L'accident s'est produit dans une zone dangereuse, à l'embouchure de la rivière Magog, un secteur où la glace est moins épaisse ou absente.

"C'est un endroit où on déconseille aux gens d'aller. Certains du groupe sont partis et les autres ont suivi et ils se sont retrouvés directement dans l'embouchure de la rivière" a expliqué M. Pomerleau.

C'est dans des conditions géographiques comparables que s'est produit l'accident du groupe de motoneigistes français le 21 janvier, à quelque 200 km au nord de la ville de Québec.

Cinq motoneigistes originaires de l'est de la France et leur guide québécois étaient tombés dans les eaux glacées du lac Saint-Jean à l'embouchure d'une rivière, un secteur qui gèle moins ou pas du tout à cause du courant.

Les dépouilles de trois des cinq Français portés disparus ont été retrouvées. Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux motoneigistes manquants, a indiqué dimanche à l'AFP Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec. Interrogé sur un éventuel arrêt des recherches, il a précisé que le dossier était "réévalué" chaque jour.