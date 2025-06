Mort de la star de "Friends" Matthew Perry: le principal médecin poursuivi va plaider coupable

Los Angeles, États-Unis | AFP | lundi 16/06/2025 - Le médecin soupçonné d'avoir exploité l'addiction à la kétamine de Matthew Perry, la star de la série "Friends", avant sa mort par overdose en 2023, a accepté un accord de plaider coupable, selon le parquet fédéral de Californie.



Principal médecin poursuivi dans cette affaire, Salvador Plasencia prévoit de plaider coupable de distribution de kétamine "dans les semaines à venir", a expliqué lundi le parquet dans un communiqué.



Il risque pour cela jusqu'à "40 ans d'emprisonnement".



Un second médecin de Los Angeles, Mark Chavez, a déjà reconnu avoir illégalement contribué à fournir de la kétamine à l'acteur et risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.



La mort de Matthew Perry, retrouvé inconscient dans son jacuzzi en octobre 2023, avait choqué les fans de "Friends" et suscité une pluie d'hommages à Hollywood.



L'acteur avait parlé publiquement de ses problèmes d'addiction.



Il prenait de la kétamine de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie contre la dépression. Mais cet anesthésiant légal est parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes, et il est retombé dans l'addiction à l'automne 2023, selon le parquet fédéral.



Une rechute qui l'a poussé dans les griffes de médecins "sans scrupules", d'après les autorités.



- Rôle central -



Le docteur Salvador Plasencia est soupçonné d'avoir joué un rôle central dans cette affaire, même s'il n'a pas fourni la kétamine qui a tué l'acteur.



Selon l'enquête, c'est lui qui aurait organisé "l'exploitation" du comédien malade.



"Je me demande combien ce crétin va payer", avait-il écrit en septembre 2023, dans un SMS exhumé par les enquêteurs.



L'accord de plaider coupable publié lundi par le parquet souligne que M. Plasencia se fournissait auprès du docteur Chavez, et se déplaçait lui-même au domicile de Matthew Perry pour lui injecter de la kétamine, ou la fournir à l'assistant de la star.



Au total, M. Plasencia "a distribué vingt flacons" de kétamine à l'acteur sur une quinzaine de jours à l'automne 2023, selon le parquet.



Les autorités ont précédemment expliqué que les flacons de kétamine coûtaient environ 12 dollars aux médecins impliqués, mais étaient revendus "2.000 dollars" à l'acteur.



Cinq suspects sont poursuivis pour leur implication dans la mort de M. Perry.



L'autre accusée au centre du dossier est Jasveen Sangha, une dealeuse connue à Hollywood comme la "reine de la kétamine".



Cette Américano-Britannique de 41 ans a vendu le flacon de kétamine qui a tué l'acteur, et risque la prison à perpétuité. Elle plaide non-coupable.



L'assistant personnel de Matthew Perry et un intermédiaire ont eux accepté de plaider coupable.



- Longs problèmes d'addiction -



Véritable phénomène culturel, la série diffusée entre 1994 et 2004 a marqué toute une génération de téléspectateurs, en narrant les péripéties d'une bande de joyeux copains à New York.



Mais en coulisses, Matthew Perry a longtemps caché un mal-être derrière son personnage jovial de Chandler. Il luttait de longue date contre son addiction aux médicaments et à l'alcool.



Dans ses mémoires publiés en 2022, il avait confié avoir suivi 65 séances de sevrage, dépensant plus de neuf millions de dollars.



Il avait aussi subi plusieurs opérations chirurgicales liées à ses problèmes d'addiction à la drogue, dont une intervention durant sept heures au niveau du colon en 2018, allant jusqu'à affirmer: "Je devrais être mort."



Lors d'une apparition à la télévision peu avant son décès, l'acteur avait surpris l'auditoire en admettant avoir souffert d'une grave anxiété "tous les soirs" pendant le tournage de "Friends".