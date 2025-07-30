Mort d'Eddy Kaspard : Le conducteur placé en détention provisoire

Tahiti, le 18 août 2025 – L'individu qui a mortellement percuté Eddy Kaspard le 14 août dernier à Paea a été déféré au parquet samedi matin et placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement qui aura lieu le 25 septembre.





Dans un communiqué transmis aux rédactions lundi matin, la procureure de la République, Solène Belaouar, revient sur l'accident mortel qui a coûté la vie, le 14 août à Paea, au jeune footballeur de l'AS Vénus, Eddy Kaspard. Elle indique que « le conducteur du véhicule automobile impliqué dans l’accident mortel survenu jeudi matin à Paea a été déféré au parquet samedi matin » et placé en détention provisoire.





L’individu, âgé de 22 ans, « s’est vu notifier une convocation pour être jugé le 25 septembre prochain à 13h30 par le tribunal correctionnel de Papeete selon la procédure de comparution à délai différé ».





La représentante du ministère public rappelle que « les faits qui lui sont reprochés constituent un homicide routier tel que prévu par la récente loi du 9 juillet 2025, aggravé par au moins deux circonstances aggravantes, notamment le fait de ne pas être titulaire du permis de conduire et le délit de fuite ». Des faits sont punis jusqu’à 10 ans d’emprisonnement.









Solène Belaouar indique également que le prévenu, « ne présentant aucun antécédent judiciaire, a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, expliquant avoir été pris de panique après l’accident ».











