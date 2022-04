Moorea veut que ses jeunes renouent avec la culture

Moorea, le 6 avril 2022 - Les habitants des différentes communes associées de l’île sœur peuvent actuellement bénéficier de quelques ateliers de tū'aro mā'ohi et de médecine traditionnelle. L’objectif de la municipalité de Moorea, organisatrice de ces activités, est de transmettre ces connaissances ancestrales et de tenter d’intéresser les jeunes à la culture polynésienne.



La commune de Moorea-Maiao organise depuis mardi et jusqu’au 14 avril des ateliers de découverte et d’initiation aux sports et à la médecine traditionnelle dans les cinq communes associées de l’île. La population des différents districts est invitée à participer et bénéficier des ateliers sportifs comme le décorticage d’une noix de coco, la course de porteur de fruits ou encore le lever de pierres. Ils sont ouverts à toute personne âgée de 12 ans et plus. Ces activités sont encadrées par l’association sportive et culturelle Faarua de Haapiti et l’association Te Rima Rau Turu de Maatea. Les ateliers de médecine traditionnelle sont encadrés par des personnes expertes de chaque commune associée et seront essentiellement axés sur l’apprentissage du rā'au he’a (pour soigner différentes maladies) et du rā'au hota (pour la toux ou le rhume).



"La jeunesse actuelle se perd dans sa culture"



"Tout cela fait partie de nos savoir-faire ancestraux que l’on aimerait bien transmettre aux jeunes et même aux parents qui ne savent pas comment se soigner ou soigner leurs enfants. C’est donc une opportunité pour eux de venir participer à ce projet", explique Timeri Manate, agent communal en charge de la culture. Elle ajoute que "le but est vraiment de transmettre nos savoirs traditionnels de promouvoir notre culture dans les quartiers où l’on trouve beaucoup de jeunes. Cette transmission se fait aujourd’hui, mais ce n’est pas tout le monde qui en bénéficie et qui est intéressé. On ne va pas se cacher que la jeunesse actuelle se perd dans sa culture et elle se cherche." Les participants de ces ateliers étaient pour leur part très intéressés à l’idée de renouer avec leur culture : "J’ai décidé de venir participer aux activités d’aujourd’hui pour garder une bonne santé et de voir d'autres personnes. C’était aussi important de retourner à nos racines vu qu’il y avait des ateliers de tū'aro mā'ohi qui sont vraiment des jeux pour les Polynésiens", a réagi Tracy Domingo, une jeune riveraine de Teavaro.



Sylvie Maruhi, une autre habitante de Teavaro est venue quant à elle avec des jeunes enfants de Vaiare. "On est venu aujourd’hui pour faire découvrir ces activités à nos enfants. On constate que notre culture disparaît petit à petit et que les enfants ne connaissent justement pas certaines choses comme le décorticage du coco. La moindre des choses, c’est qu’ils viennent voir comment ça se passe" a-t-elle expliqué.



Après Afareaitu mardi et Teavaro mercredi dernier, les prochains ateliers se feront à Paopao ce jeudi, puis à Papetoai et Haapiti, respectivement mercredi 13 et jeudi 14 avril de 8h à 11 h30.