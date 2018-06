Moorea : une exposition pour mieux protéger les coraux

MOOREA, le 4 juin 2018 - Des panneaux de sensibilisation sur le corail sont actuellement exposés par le Criobe, à la plage publique de Tiahura. Des panneaux qui visent à attirer l’attention du public sur les problèmes subis par les coraux dans nos lagons.



L'exposition " Criobe-Labex-Corail " a ouvert ses portes samedi dernier, sur la plage publique de Tiahura, sur le thème des " récifs coralliens face au changement climatique ".



Organisée dans le cadre de l’année internationale pour les récifs coralliens, cette exposition, mise en place par le Criobe avec le soutien du TNAD et de la municipalité de Moorea, est constituée d’une trentaine de panneaux visant à sensibiliser le public sur les perturbations subies par le corail, tel que son blanchissement ou le réchauffement de l’eau.



L’idée est de permettre à la population de profiter du bel espace vert de cette plage publique tout en ayant l’opportunité de visualiser ces panneaux.



" Après avoir constaté, durant 2 ans, des évènements comme le blanchissement du corail ou la diminution du récif. Il était important, pour nous, d’inciter les gens à se poser des questions au sujet du récif. Qu’est-ce que c’est ? Comment cela fonctionne ? Les coraux ne sont pas juste des cailloux, mais des animaux qui mettent du temps à se développer et qui sont sensibles ", explique Cécile Berthe, chargé de communication au Criobe.



La protection du corail est très importante au vu de ses services rendus envers la population locale. " Tout d’abord, c’est une protection contre les grosses vagues. C’est aussi un garde à manger, là où les poissons et les coquillages font la nourriture pour les gens. Enfin, c’est un lieu touristique qui fait que les gens viennent. C’est une valeur économique ", précise Cécile Berthe.



Celle-ci invite donc la population à éviter les gestes pouvant affecter les coraux tels que les " jets de plastiques dans le lagon ou l’abandon des batteries dans le jardin (qui nuiraient aux coraux et aux poissons) ".



L’exposition de ces panneaux se fera du 02 juin au 31 aout.