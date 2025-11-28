

Moorea, terre internationale de l’Ultra Trail

Tahiti, le 17 décembre 2025 - Aller au-delà de soi-même, c’est ce que propose ce week-end le Tahiti Moorea Ultra Trail avec des courses de 78, 44, 21, 13 et 5 kilomètres dans les cols escarpés de l’île sœur.



Réduit à 78,5 km avec 3.650 m de dénivelé positif et négatif, le Tahiti Moorea Ultra Trail partira de Temae vendredi à 23h59 pour environ 10 heures de courses sur un tracé en aller-retour qui conduira les athlètes de Temae jusqu'au col des ananas avec des points très techniques tout au long du parcours (Belvédère, le bagnan, le mont Rotui, le col des Trois Pinus ou encore le col des Trois cocotiers).



Cette course est pour beaucoup de sportifs étrangers l’aboutissement d’une ou deux années d’efforts. En effet, une trentaine d’entre eux sont invités par la Ligue Ultra pour leurs performances réalisées. Au total, cette année, il y a 150 coureurs qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire 35 sélectionnés, plus 115 qui se sont inscrits de leur propre initiative pour venir participer au TMUT. Parmi les 35 athlètes sélectionnés, tous ont réalisé des performances, soit sur la Western Azuréenne (160 kilomètres), le Trail de Haute-Provence (160 kilomètres), la Tiger Balm (170 kilomètres) ou au grand raid Kiprun (172 kilomètres).



Surtout, cette course à Moorea sera un test terriblement difficile pour ces traileurs avec des chemins peu empruntés, beaucoup de racines, de cailloux, et des conditions météorologiques très changeantes.



Plusieurs têtes de séries seront d’ailleurs présentes pour l’occasion comme Arthur Joyeux-Bouillon, Alexandre Béraud, et Ludovic Pommere, grand spécialiste du genre, arrivé grippé, et qui ne sait pas encore s’il sera en mesure d’être sur la ligne de départ vendredi soir.



Des courses plus ouvertes



Dans la foulée, la course des 44 kilomètres partira à 7 heures, celle des 21 kilomètres s’élancera à 10 heures, les 13 kilomètres partiront à midi et les 5 kilomètres à 14 heures.



Une nouveauté pour cette première édition du Tahiti Moorea Ultra Trail : une course réservée aux enfants le matin. Trois parcours sont mis en place autour d'une boucle de 700 mètres de 9 heures jusqu'à 10 heures. Il y aura trois départs pour les enfants de 6 à 9 ans qui feront une boucle de 700 m. Les enfants de 10 à 11 ans feront quant à eux deux boucles et les jeunes concurrents de 12 à 13 ans en feront trois. “Comme on veut que ce soit plutôt un événement initiatique qui permette de découvrir les vertus du sport, et notamment du sport en nature, on a décidé que tous les enfants auraient le même dossard avec le numéro 1 dessus”, explique l’organisation de course. “Ils seront tous champions, ils gagneront tous et ces courses ne seront pas chronométrées. Vraiment, l'idée c'est de les amener à la découverte du sport et que ça puisse conduire à des vocations.”

​Une démarche écologique Nombreux sont ceux à critiquer ce genre de grands événements qui, parcourus dans la nature, sont source de longs déplacements et d’un bilan carbone assez négatif.



Pour contrer ces critiques, l’organisation a mis en place de nombreux événements parallèles avec deux associations locales. Les athlètes ont le choix de payer 3.000 francs pour financer les actions de ces associations, ou participer avec elles à des demi-journées de nettoyage de sites.

Programme



• Vendredi 19

23h59 : Départ de la course Ligue Ultra trails



• Samedi 20

7 heures : Départ des 44 kilomètres

8h30 : Tamarii Runs

10 heures : Départ des 21 kilomètres

12 heures : Départ des 10 kilomètres

14 heures : Départ des 5 kilomètres

22 heures : Arrivée des derniers concurrents

