

Moorea mise sur ses jeunes footballeurs

Moorea, le 18 novembre 2026 - Le centre de perfectionnement de Moorea, mis en place par la Fédération tahitienne de football (FTF), accueille cette saison une trentaine de jeunes joueurs issus des différents clubs de l’île. Répartis entre les catégories U11 et U13, ils se retrouvent deux fois par semaine sous la direction de Christophe Lesquerre pour travailler leur technique et leur coordination. À terme, vingt joueurs seront retenus pour se mesurer aux jeunes des autres secteurs de Tahiti.



Depuis quelques années, la Fédération tahitienne de football (FTF) organise des centres de perfectionnement dans différents secteurs de Polynésie française afin de permettre aux meilleurs jeunes joueurs de bénéficier d'un travail technique supplémentaire, en complément des entraînements dans leur club. À Moorea, le dispositif a repris cette année avec une trentaine de joueurs issus des différents clubs de l'île, répartis entre les catégories U11 et U13. Encadrés par Christophe Lesquerre, éducateur dans le club de Tiare Tahiti, ils se retrouvent deux fois par semaine avec un objectif : améliorer leur maîtrise du ballon et leur coordination pour élever leur niveau de jeu.



Une trentaine de joueurs ont été retenus au départ, dont quatre gardiens de but. L'objectif est toutefois de réduire le groupe à vingt joueurs, avec dix U11 et dix U13. “L’idée est d’avoir les meilleurs U11 et les meilleurs U13 de l’île de Moorea, pour arriver à retenir dix joueurs dans chaque catégorie et pouvoir rencontrer les autres pôles de perfectionnement de Tahiti. Cela permettra de faire des rencontres et d’élever le niveau”, explique Christophe Lesquerre.



Technique et coordination



Deux séances sont programmées chaque semaine : le lundi de 16 heures à 17 h 30 au stade d’Afareaitu et le jeudi de 16 h 30 à 17 h 45 au stade de Maharepa. Le travail est principalement axé sur la technique et la coordination. La séance du jeudi doit également se terminer par des situations de jeu. Pour Christophe Lesquerre, ces rendez-vous ne doivent pas être considérés comme de simples entraînements supplémentaires. “Il faut qu’on soit dans le perfectionnement, et pas simplement dans l’entraînement comme dans les clubs. L’objectif est de faire progresser les enfants dans leur coordination et leur maîtrise technique. Je vais donc leur demander beaucoup d’efforts sur le travail technique, pour qu’ils acquièrent davantage de facilité avec le ballon”, précise-t-il.



Ce travail est particulièrement important à cet âge, avant les changements physiques liés à la croissance. “Le travail de la coordination est important à cet âge. Lorsqu'ils arrivent entre 15 et 16 ans, les jeunes peuvent perdre une partie de leur coordination en raison de leur croissance. S'ils l'ont suffisamment travaillée auparavant, ils pourront la retrouver plus facilement. Le travail physique, notamment le renforcement musculaire, intervient davantage à partir de la catégorie U15”, ajoute l’éducateur.



Après les premières séances, Christophe Lesquerre se montre satisfait de la motivation des jeunes, mais il souhaite aussi leur faire comprendre les exigences du perfectionnement. “Ils sont là et ils sont motivés. C’est déjà bien. Mais il y a encore quelques points à régler au niveau de la discipline. Moi, je suis exigeant et je vais leur demander beaucoup d’efforts. Ce n’est pas un entraînement de club, c’est du perfectionnement”, insiste-t-il.



Les équipes seniors en ligne de mire



Au-delà du perfectionnement individuel, le dispositif doit aussi permettre de préparer les jeunes à poursuivre leur progression dans des structures adaptées. Les joueurs les plus jeunes pourront notamment être orientés vers la section sportive scolaire football du collège d’Afareaitu. À plus long terme, ce travail de détection et de formation doit également permettre aux jeunes les plus prometteurs de poursuivre leur progression et, pour certains, d'accéder à l’Académie nationale de la FTF.



La fédération souhaite d’ailleurs organiser prochainement des rencontres entre les différents pôles de perfectionnement sur trois jours. Ces confrontations permettront aux jeunes de Moorea de se mesurer à ceux des autres secteurs et de poursuivre leur progression. Pour Christophe Lesquerre, l’enjeu est aussi de conserver les meilleurs éléments sur l’île et de leur permettre de rejoindre, à terme, l’équipe senior de leur club. “L’objectif, pour moi, c’est d’amener nos meilleurs jeunes à rester plus tard dans leur club, qu’on ne les perde pas et qu’ils jouent en seniors A à Tiare Tahiti, Tohiea, Tapuhute ou dans les autres clubs. S’ils sont correctement formés, on aura de très bons joueurs”, souligne-t-il.



Les infrastructures restent toutefois un point à améliorer pour le football à Moorea. “On travaille bien. Maintenant, ce sont les infrastructures qui nous manquent. Les terrains, ce n’est pas facile. Au club de Tiare Tahiti, on a quand même un terrain en herbe et tracé, mais il faut encore l’améliorer. Certains clubs n’ont pas de terrain et ne peuvent donc pas travailler correctement”, regrette-t-il avant de conclure en soulignant également l’importance de la formation des éducateurs pour faire progresser le football sur l’île. “Avec la FTF, on met en place beaucoup de formations pour avoir des éducateurs bénévoles dans les clubs, mais surtout des éducateurs motivés et diplômés, qui pourront notamment passer le Brevet de moniteur de football (BMF).”



Rédigé par Toatane Rurua le Mercredi 18 Novembre 2026 à 18:37 | Lu 236 fois



