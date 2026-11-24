

Moorea danse pour Matari’i i ni’a

Moorea, le 24 novembre 2026 - La deuxième édition du Hura Mata’eina’a s’est tenue du 20 au 22 novembre à la salle de Afareaitu, à Moorea. Organisé dans le cadre de la célébration du Matari’i i ni’a, l’événement a réuni des enfants des cinq communes associées de l’île et sept groupes de danse. Le groupe Eo Tapairu a remporté la catégorie Hura iti, et Te Haamana Ori Tahiti s’est imposé en Pehe Rau.



La commune de Moorea-Maiao, en partenariat avec le contrat de ville, a organisé du vendredi 20 au dimanche 22 novembre la deuxième édition du Hura Mata’eina’a, à la salle de Afareaitu. L’événement accompagnait la célébration du Matari’i i ni’a, qui marque le début de la saison d’abondance dans le calendrier polynésien.



La première soirée a débuté par une cérémonie consacrée à cette fête, puis s’est poursuivie avec le Pehe Aroa. Pour rappel, ce programme de transmission culturelle propose aux enfants des ateliers de chants, de danses et de percussions traditionnelles dans chaque quartier. Les jeunes des cinq communes associées, Papetoai, Paopao, Teavaro, Haapiti et Afareaitu, ont présenté le spectacle qu’ils avaient préparé. Chacune comptait une trentaine de danseurs et de musiciens, pour une prestation de 20 à 30 minutes. “C’est le même engouement que les années précédentes. Les enfants sont vraiment excités de pouvoir présenter ce qu’ils ont appris. Vendredi soir, c’était vraiment leur moment”, explique Timeri Manate, chargée de la culture, du patrimoine et des événements à la municipalité de l’île sœur. Les groupes ont notamment fait l’éloge de leur quartier, tout en faisant le lien avec le Matari’i i ni’a.



Samedi soir, c’était au tour du concours, avec trois catégories. En Hura Iti, des formations de six à dix danseurs devaient présenter un ‘aparima, sur un thème lié au Matari’i i ni’a. Quatre groupes étaient en lice. Le groupe Eo Tapairu, composé de danseuses de Afareaitu, de Paopao et de Haapiti, a remporté le premier prix. Il devance Hine Matuatua, un groupe de matahiapo, qui a tenu à monter sur scène. Aratea, composé de jeunes filles de Afareaitu, et Manava Hine, formé par des danseuses de l’hôtel Manava, se partagent la troisième place. La catégorie Pehe Rau était consacrée aux orchestres de création. Te Haamana Ori Tahiti, de Haumi, a remporté le premier prix devant Team Tiori, également de Haumi. Enfin, la catégorie Hura Nui était réservée aux grands spectacles de ‘ōte’a et de ‘aparima, avec orchestre et choristes. Te Haamana Ori Tahiti, seul groupe en lice, a reçu un prix de participation.



Le dimanche était consacré à la soirée des lauréats, suivie d’un spectacle de danse de la troupe Te Mata Ahi. Pour la commune, le bilan est positif : “Cette année, c’était mieux que l’année dernière. Il y a beaucoup plus de groupes qui se sont inscrits et de monde qui est venu. L’objectif de la commune, c’est de pérenniser ce genre d’action. Sept groupes ont participé malgré quelques désistements de dernière minute”, se félicite Timeri Manate. “Le concours permet aussi à nos jeunes d’apprendre à respecter un règlement et à remplir des documents importants, ce qui aide la commune à faire un bilan de qualité.”



Les groupes participants semblent, eux aussi, satisfaits. C’est le cas de Toromai Reia Terai, cheffe de troupe Eo Tapairu, groupe qui conserve son titre en Hura Iti. “On est très fiers. On a travaillé dur pendant trois semaines. Notre thème est Tāmau mai e a pūpū atu, ce qui veut dire : Apprends et transmets ta culture, pour que notre peuple demeure à jamais. Ce concours, c’est comme le Hura Tapairu de Tahiti, mais en version Moorea, et beaucoup plus accessible pour nous”, souligne-t-elle. Également satisfaite, Heimata Papa, cheffe de troupe de l’école de danse Te Haamana Ori Tahiti, a présenté plusieurs formations, des jeunes d’Aratea aux matahiapo de Hine Matuatua. “Avec l’ouverture de l’école, j’ai voulu montrer que tout le monde avait sa place sur scène. Notre thème, Te tiarama o te ora, parlait de la création de la Terre. Les mamans matahiapo ont présenté la sagesse, pour transmettre aux enfants ce que nos ancêtres nous ont laissé. Je suis contente de notre participation et de tous les groupes. Mais il y avait trop de paperasse, et c’est ce qui a bloqué d’autres groupes. Il faudrait un règlement type à Moorea pour faciliter les inscriptions”, suggère-t-elle.



La commune prévoit déjà d’organiser l’édition 2027, toujours pendant la période du Matari’i i ni’a, en plus du Heiva de Moorea en juillet prochain.

Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 24 Novembre 2026 à 14:19 | Lu 277 fois



