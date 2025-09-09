

Moorea : culture et science en dialogue autour des anguilles du Fenua

Moorea, le 22 septembre 2025 - Après la polémique sur les nourrissages touristiques, le Criobe propose une rencontre pour comprendre l’importance culturelle et écologique des anguilles aux yeux bleus.



Jeudi 25 septembre à 17 h 30, l’amphithéâtre du Centre de recherches insulaires et observatoire de l'environnement (Criobe), dans la vallée de ‘Ōpunohu (Moorea), accueillera une conférence intitulée “Les anguilles du Fenua : dialogue entre la culture et la recherche”. Hinano Murphy, experte culturelle et directrice culturelle de la Tetiaroa Society, Frédéric Torrente, anthropologue à la Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique, et Pierre Sasal, directeur du Criobe, croiseront leurs regards pour éclairer un animal emblématique des rivières polynésiennes.



Au programme : récits et légendes ancestrales, mais aussi données scientifiques sur ces anguilles aux yeux bleus, souvent attirées artificiellement par les touristes et tours opérateurs. Cette pratique, récemment pointée du doigt pour ses effets sur les écosystèmes, rappelle l’importance d’un équilibre entre patrimoine, tourisme et préservation de la biodiversité. Entrée libre à Fare ‘Ite, domaine d’Ōpunohu. Jeudi 25 septembre à 17 h 30, l’amphithéâtre du Centre de recherches insulaires et observatoire de l'environnement (Criobe), dans la vallée de ‘Ōpunohu (Moorea), accueillera une conférence intitulée “Les anguilles du Fenua : dialogue entre la culture et la recherche”. Hinano Murphy, experte culturelle et directrice culturelle de la Tetiaroa Society, Frédéric Torrente, anthropologue à la Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique, et Pierre Sasal, directeur du Criobe, croiseront leurs regards pour éclairer un animal emblématique des rivières polynésiennes.Au programme : récits et légendes ancestrales, mais aussi données scientifiques sur ces anguilles aux yeux bleus, souvent attirées artificiellement par les touristes et tours opérateurs. Cette pratique, récemment pointée du doigt pour ses effets sur les écosystèmes, rappelle l’importance d’un équilibre entre patrimoine, tourisme et préservation de la biodiversité. Entrée libre à Fare ‘Ite, domaine d’Ōpunohu.

Rédigé par Darianna Myszka le Lundi 22 Septembre 2025 à 16:20 | Lu 650 fois



